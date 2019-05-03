Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Konya'da karşı komşusu Saadet Şahin (45) ve 3 çocuğuna kezzap attığı iddiasıyla 8 aydır tutuklu bulunan Gülay Durusoy (41), hakim karşısına çıktı. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü ve bu nedenle hiçbir şey hatırlamadığını öne süren Durusoy'a mahkeme hakimi, cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde raporu bulunduğunu hatırlattı. Geçen yıl 17 Eylül'de merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti: Saadet Şahin, 3 çocuğuyla birlikte işten eve dönen eşi Ramazan Şahin'i uzaktan görüp karşılamak için kapıyı açtı. Bu sırada, daha önceden tartıştıkları karşı komşu Gülay Durusoy evinden çıkıp, elindeki kasenin içindeki kezzabı üzerine attı. Saadet Şahin'in yüzünde, omzunda ve ellerinde, yüzde 75 zihinsel engelli oğlu Akif'in(14) yüzünde, gözünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde, diğer çocukları Osman(13) ve Ayşegül'ün(8) de elleri ile kollarında yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan anne ve 3 çocuğu tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER İnternete en hızlı giren telefonlar Gaziantep Sanat ve Tanıtım Günleri başladı Hazine arazilerini talan ettiği iddiasıyla 17 şüpheli adliyede

'OLAYI HATIRLAMIYORUM'



Gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanan Gülay Durusoy, polisteki ilk ifadesinde psikolojik tedavi gördüğünü ileri sürerek, "Kızımla birlikte yaşıyorum. Ramazan Şahin diye bir komşumu hatırlamıyorum. Hakkımdaki suçlamalarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Uzun zamandır psikolojik tedavi görüyorum. Düzenli kullandığım ilaçlar var. Altı ay önce Konya AMATEM'de iki ay kadar yatıp, tedavi gördüm. Kimseyi yaraladığımı hatırlamıyorum. Bana bu suçlamayı bu iftirayı atan her kimse o kişiden şikayetçiyim. Ben kimseyi yaralamam. Hafızam arada bir gelip gidiyor, ancak hiçbir olay hatırlamıyorum. İddia edildiği gibi bir olayı yapsam hatırlardım. Küçüklüğümden beri kimseye zarar vermedim" dedi. BANA KOMPLO, TUZAK KURULDU



8 aydır tutuklu bulunan Gülay Durusoy'un 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada tutuklu sanık Durusoy ile Ramazan Şahin, eşi ve çocukları hazır bulundu. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen Gülay Durusoy, kendisine komplo kurulduğunu iddia ederek, "İftiraya uğradım. Boşu boşuna cezaevinde yatıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben de benden şikayetçi olanlardan şikayetçiyim. Kimseye bir şey atmadım. Kim attıysa onu söylesinler, çocuklar dahil hepsi yalan söylüyor. İftiraları kabul etmiyorum. Bana tuzak, komplo kuruldu. Eevden çıkmam için imza toplandı. İki çocuğuma bakan bir anneyim. Kimseyle uğraşmıyordum" diye konuştu.