Kezzaplı dehşet! Eski nişanlısı, "Su saatine bakacağız" dedi, genç kadına kabusu yaşattı

Konya'nın Cumra ilçesinde meydana gelen olayda Merve Küçüktekin isimli genç kadın, eski nişanlısı tarafından kezzaplı saldırıya uğradı ve ağır yaralandı. Olay günü kapı çaldığını ifade eden genç kadın, "Kapı çaldı, kim olduğunu sorduğumda, 'su saatine bakacağız' dedi." şeklinde konuştu. Kapıyı açtığında ise dehşeti yaşadı...

AYRILIĞI KABUL ETMEDİ

Konya'nın Çumra ilçesindeki bir markette kasiyer olarak çalışan Merve Küçüktekin, sevgili olduğu sözleşmeli er Sabit Türk ile 1 yıl önce nişanlandı. Ancak, Türk'ün kendisine psikolojik şiddet uygulaması üzerine, 3 ay sonra ayrıldı. Ayrılmayı kabul etmeyen Sabit Türk, genç kadını tehdit etmeye başladı. Reddedilince de geçen pazar günü, üzerine kezzap atarak yaktı. Yüzünde, sırtında, kolunda ve vücudunun bir çok yerinde ciddi yanıklar oluşan Merve Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi Yanık Servisi'nde tedavi altına alındı. Ilgın ilçesinde yakalanan Sabit Türk ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"KORUMA KARARI ALDIRMIŞTIM"

Gözlerini bile açmakta güçlük çeken Küçüktekin, dehşet anlarını yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Daha önce koruma kararı aldırdığını belirten Küçüktekin şöyle konuştu:

"Nişanlanmadan önce de bana psikolojik şiddet uygulamıştı. O dönemde koruma kararı da aldırmıştım. Nişanlandıktan sonra da devam edince ayrıldım. 'Ben düzeldim, eskisi gibi olmayacağım, sana zarar vermeyeceğim' diyerek barışmak istedi. Bende hep reddettim. Bunu hazmedemedi.

"SÜREKLİ RAHATSIZ EDİYORDU"

'İşe gidip geliyorsun, geziyorsun, gülüyorsun, eğleniyorsun' diyerek tehditler savuruyordu. Sürekli rahatsız ediyordu. Birlikte çekilmiş fotoğrafımızı, ayrılmamıza rağmen sosyal medyaya koymuştu. Arayıp kaldırmasını istedim. Bana, 'senin hayatını mahvedeceğim, seni öldüreceğim. Kendi hayatımdan da her şeyden de vazgeçtim. Bir gün gelip karşına çıkacağım' diye tehdit etti.

KAPIYI AÇINCA DEHŞETİ YAŞADI

Ben de emniyete gidip şikayetçi oldum. Olaydan 2 gün önce de telefonla arayarak yine tehdit etti. Olay günü ise işten eve gelmiştim. Yarım saat sonra kapı çaldı. Çok yorgundum, açmak istemedim. Bir daha çalınca 'kim o' diye seslendim. 'Abla su saatini bakacağız' dedi. Kapıyı biraz açtığım anda, elindeki sıvıyı yüzüme sıktı.

"ÇIĞLIK ATIP YARDIM İSTEDİM"

Nefesim kesildi, kendimden geçmişim. Bir süre sonra kendime geldiğimde, vücudum çok acı verecek şekilde yanıyordu. Ellerim yandığı için telefonumu kullanamadım. KADES'e bastığımı hatırlıyorum. Çığlık atıp yardım istedim. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Beni ne hale getirdi. Hayatımda olan bütün insanlardan uzak durmasını ve en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

