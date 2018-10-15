Kfar Kamalılar Türkiyeli damatları sevdi

İnşa tarihi tam olarak bilinmeyen cami geçen yılların ardından restore edilse de minberi ve üzerindeki Osmanlı bayrağı simgesi bugüne kadar korunmuş.

Osmanlı tarafından bölgeye yerleştirilen Kfar Kama halkı, köye gelmelerinden kısa bir süre sonra kendi camilerini inşa etmiş.

O köylerden biri olan 900 haneli Kfar Kama’da 4 bine yakın Çerkez yaşıyor.

Kırım Savaşı sırasında Ruslar tarafından Kafkasya’dan sürülen Kfar Kama’daki Çerkezler, Osmanlı Devleti tarafından önce Selanik bölgesine, 1872’de de tarihi Filistin topraklarına yerleştirilmiş.

KFAR KAMA(AA) - MUSTAFA DEVECİ – Osmanlı Devleti tarafından tarihi Filistin topraklarına yerleştirilen ve bugün İsrail’in sınırları içende yer alan Kfar Kama köyünde yaşayan Çerkezler Türkiye’den evlenmeyi tercih ediyor.

Köyün en eski Türkiyeli damatlarından biri olan Düzceli Hayrettin Uyanık, Kfar Kama’daki Çerkez soydaşlarıyla tanışmak amacıyla 1991’de turist olarak buraya gelmiş.

Türkiye'nin dört bir tarafından gelen damatların arasında yeni evlenenlerle birlikte uzun yıllar önce evlenip buraya yerleşenler var.

Türkiye’den gelen damatlar, aradan geçen yıllara rağmen buradaki soydaşlarının dilleri Çerkezceyi muhafaza etmeyi başardığını, bu nedenle de buraya yerleştiklerinde köy halkı ile iletişim sorunu yaşamadıklarını dile getiriyor.

Bugün itibariyle Kfar Kama'da Türkiye’den gelen 12 Çerkez damat yaşasa da bu köyden evlenip daha sonra tekrar Türkiye’ye dönen damat sayısı da oldukça fazla.

Kfar Kama’ya gelirken buradan evleneceğinin aklının ucundan geçirmediğini dile getiren Uyanık, planının köye geldikten sonra değiştiğini söyledi.

Düzceli damat, köy halkının buradan evlenmesi için ısrar etmesi üzerine eşiyle görüşüp anlaştıktan sonra evlenerek Kafar Kama’ya yerleşmeye karar verdiğini ifade etti.

Kendisi evlendikten sonra Türkiye’den dört-beş kişinin daha bu köyden evlenmesine aracılık ettiğini belirten Uyanık, “Buradaki Çerkezler Türkiye’den gelen damatları seviyor. Köy halkı ile güzel bağlarımız var. Türkiye ile de bağlarımız da çok iyi. İnşallah ileride burası ile Türkiye arasındaki bağlar daha da güçlenir." dedi.

Kfar Kama’nın çiçeği burnundaki Türkiyeli yeni damadı Çanakkale Biga'dan İlhan Ceylan. Daha önce evlenerek buraya yerleşen bir başka Türkiyeli damadın aracı olmasının ardından eşi Mariana ile 2016’da İstanbul’da tanıştıklarını aktaran Ceylan, nikah ve düğünlerini de Türkiye’de yaptıklarını kaydetti.

Türkiye’ye mi yoksa Kfar Kama’ya mı yerleşecekleri konusunda eşiyle yaptıkları istişarenin ardından bu köye yerleşmeye karar verdiğini ve yaklaşık 4 ay önce buraya geldiğini ifade eden Ceylan, “Buraya geldikten sonra herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Köyün tamamı Müslüman. Burada yaşayanların Çerkez olması sebebiyle dilde herhangi bir sıkıntı yaşamadım. İnsanlarda sıcak kanlı. Bu nedenle de gönül rahatlığıyla buraya geldim.” şeklinde konuştu.