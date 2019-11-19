HABER

KFOR’a yeni komutan atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 17:24 | Son Güncelleme

Kosova’da barış ve güvenliği sağlayan NATO’nun bu ülkedeki barış gücü KFOR’da komuta devir teslim töreni düzenlendi.Priştine “Film City” karargahında düzenlenen tören Kosova’nın devlet erkanı ile Kosova’da görevli uluslararası kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kosova’da barış ve güvenliği sağlayan NATO’nun bu ülkedeki barış gücü KFOR’da komuta devir teslim töreni düzenlendi.
Priştine “Film City” karargahında düzenlenen tören Kosova’nın devlet erkanı ile Kosova’da görevli uluslararası kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Devir teslim töreninde KFOR’un eski komutanı İtalyan general Lorenzo D’Addario, görevini İtalyan general Michele Risi’ye devretti.
NATO’nun Kosova’daki barış Gücü KFOR komutanlığına atanan General Michele Risi, NATO üye ülkelerine teşekkür ederek, Kosova’da güvenliğin tesis edilmesine büyük katkıda bulunduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi de törende yaptığı konuşmada, Kosova vatandaşlarının en güvenilir kurum olarak tanımladığı KFOR’un varlığını sürdürmeye gelecekte de devam edeceği umudunu dile getirdi. NATO’nun Napoli’deki Müttefik Kuvvetler Ortak Komutanlığı Komutanı Amiral James Foggo da ülkenin ilerlemesi ve güvenliği pekiştirmesi için, Kosova’da seçimleri kazanan partileri yeni Hükümeti kurmaya çağırdı.

Burada kadınlar çocuklarını eşlerine emanet edip kahveye gidiyor Burada kadınlar çocuklarını eşlerine emanet edip kahveye gidiyor
Kılıçdaroğlu: 'Bay Kemal' olmak kolay değildirKılıçdaroğlu: 'Bay Kemal' olmak kolay değildir
Sobadan zehirlenen çift ve torunları Hasret toprağa verildiSobadan zehirlenen çift ve torunları Hasret toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Market soygunu güvenlik kamerasında! Gözyaşlarını tutamadılar

Market soygunu güvenlik kamerasında! Gözyaşlarını tutamadılar

Kamuya binlerce eleman alınacak

Kamuya binlerce eleman alınacak

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu: 'Bay Kemal' olmak kolay değildir

Kılıçdaroğlu: 'Bay Kemal' olmak kolay değildir

Esenyurt’ta genç milli boksörün şok ölümü

Genç milli boksörün şok ölümü! Yıkıldılar

İstanbul'da korku dolu anlar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

İstanbul'da korku dolu anlar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Direksiyon başında uyudu, aydınlatma direğine çarptı

Direksiyon başında uyuyunca... O anlar kamerada

Son dakika: Ankara merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu

19 ilde FETÖ operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.