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KGAÖ dışişleri bakanları Bişkek'te bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 18:26 | Son Güncelleme

KGAÖ dışişleri bakanları Bişkek'te bir araya geldi

BİŞKEK (AA) - Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üye ülke dışişleri bakanları, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov'un başkanlığında toplanan bakanlar, ikili ve heyetlerarası görüşme yaptı.

KGAÖ dışişleri bakanları toplantısına, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Graçeviç, Belarus Dışişleri Bakanı Andrey Dapkyunas, Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirodjiddin Muhriddin ve örgütün geçici Genel Sekreteri Valeriy Semerikov katıldı.

Bakan Aydarbekov, toplantıların ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda özellikle uluslararası sorunlara ve örgütün gelişmesi ve güçlendirilmesi konularına ağırlık verildiğini belirtti.

Bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları olmak üzere KGAÖ'nün uluslararası arenadaki iş birliğinin yanı sıra askeri iş birliği ve haberleşme konularının değerlendirildiğini belirten Aydarbekov, Afganistan-Tacikistan sınır bölgesinde istikrarın korunmasına yönelik ek önlemlerin kabul edildiğini aktardı.

Aydarbekov, bir sonraki KGAÖ zirvesinin Kasım 2019'da Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapılacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da üye ülkelerin dış politika koordinasyonunu güçlendirme konusunda anlaştıklarını söyledi.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin NATO'su olarak kabul edilen KGAÖ, 15 Mayıs 1992'de, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Rusya, Özbekistan ve Ermenistan'ın katılımıyla Moskova'da kuruldu. 24 Eylül 1993'te Azerbaycan, 9 Eylül 1993'te Gürcistan ve 31 Aralık 1993'te de Belarus örgüte üye oldu. Örgütün aktif şekilde faaliyete geçmesi ise 20 Nisan 1994'ten sonra başladı.

2002'de ise kurumsal bir yapıya bürünen KGAÖ, bu askeri ittifaktan Azerbaycan, Gürcistan ve daha sonra Özbekistan ayrılmıştı.

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