KGM'den Uzunköprü açıklaması

Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM), Edirne'deki tarihi Uzunköprü'deki yüzeysel çatlakların, köprü ve trafik güvenliği açısından şu an için herhangi bir tehlike arz etmediği bildirildi.
KGM'den, Edirne'deki dünyanın en uzun taş köprülerinden, bin 266 metrelik tarihi Uzunköprü'de çatlakların köprünün yıkılma riskine neden olduğuna ilişkin haberlere yönelik açıklama yapıldı.
Açıklamada, genel müdürlüğün sorumluluğundaki tarihi Uzunköprü'de yapılan inceleme sonucunda, genleşme derzlerinin olduğu kısımda yüzey sularının zamanla sızarak tempan duvardaki taşların arasındaki harçlı malzemeyi boşaltmasına bağlı yüzeysel çatlaklar tespit edildiği belirtilerek, köprüde ağır hasarlı bir kemer, herhangi bir çökme, yapısal bir risk ya da yıkılma tehlikesinin söz konusu olmadığının altı çizildi.
Tarihi köprünün hafif araç geçişine açık olduğu, bu durumun köprü ve trafik güvenliği açısından şu an için herhangi bir tehlike arz etmediğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Uzunköprü Çevre Yolu Projesi kapsamında tarihi köprünün 800 metre memba tarafında yapılan betonarme köprü de 2012'den bu yana Uzunköprü'ye alternatif olarak hizmet vermektedir. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 575 yıllık tarihi köprünün restorasyon projesi hazır olup, KGM'nin çalışma programında yer almaktadır. Bu yıl içinde yapılacak ihale ile köprüdeki sorunlar giderilecektir."
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