HABER

KGM'den Uzunköprü açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 16:32 | Son Güncelleme

Karayolları Genel Müdürlüğü: - "Tarihi Uzunköprü’de yapılan incelemeler sonucunda yüzeysel çatlaklar tespit edilmiş olup, köprüde ağır hasarlı bir kemer, herhangi bir çökme, yapısal bir risk ya da yıkılma tehlikesi söz konusu değildir" - "Bu durum köprü ve trafik güvenliği açısından şu an için herhangi bir tehlike arz etmemektedir"

Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM), Edirne'deki tarihi Uzunköprü'deki yüzeysel çatlakların, köprü ve trafik güvenliği açısından şu an için herhangi bir tehlike arz etmediği bildirildi.

KGM'den, Edirne'deki dünyanın en uzun taş köprülerinden, bin 266 metrelik tarihi Uzunköprü'de çatlakların köprünün yıkılma riskine neden olduğuna ilişkin haberlere yönelik açıklama yapıldı.

Açıklamada, genel müdürlüğün sorumluluğundaki tarihi Uzunköprü'de yapılan inceleme sonucunda, genleşme derzlerinin olduğu kısımda yüzey sularının zamanla sızarak tempan duvardaki taşların arasındaki harçlı malzemeyi boşaltmasına bağlı yüzeysel çatlaklar tespit edildiği belirtilerek, köprüde ağır hasarlı bir kemer, herhangi bir çökme, yapısal bir risk ya da yıkılma tehlikesinin söz konusu olmadığının altı çizildi.

Tarihi köprünün hafif araç geçişine açık olduğu, bu durumun köprü ve trafik güvenliği açısından şu an için herhangi bir tehlike arz etmediğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzunköprü Çevre Yolu Projesi kapsamında tarihi köprünün 800 metre memba tarafında yapılan betonarme köprü de 2012'den bu yana Uzunköprü'ye alternatif olarak hizmet vermektedir. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 575 yıllık tarihi köprünün restorasyon projesi hazır olup, KGM'nin çalışma programında yer almaktadır. Bu yıl içinde yapılacak ihale ile köprüdeki sorunlar giderilecektir."

PARTNERSeyirci rol zannetti ama...Seyirci rol zannetti ama...
Ziraat Odası’nda yine “Mutlu” dönemZiraat Odası’nda yine “Mutlu” dönem
Ergani'de 10 erkeğe karşı yarışan kadın muhtar adayı ilgi görüyorErgani'de 10 erkeğe karşı yarışan kadın muhtar adayı ilgi görüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne Karayolları Genel Müdürlüğü Uzunköprü

En Çok Okunan Haberler

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Tolgay Arslan için flaş iddia

Tolgay Arslan için flaş iddia

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı turiste 8 yıl 9 ay hapis cezası

Çaldığı pırlantayı yutmuştu! Cezası belli oldu!

İstanbul Şişli'de silahlı ve maskeli soygun!

Silahlı ve maskeli kişiler bir anda içeri girdi

Boğaz turunda korkunç olay! Tekneden düştü, kurtarılamadı

Boğaz turunda korkunç olay!

Ayı saldırısından son anda kurtulan 2 avcı, inde sürprizle karşılaştı

Ayı saldırısından son anda kurtulan 2 avcı, inde sürprizle karşılaştı

Kangalın Güneydoğulu rakibi 'Kurtboğan'

Kangalın Güneydoğulu rakibi 'Kurtboğan'

Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne rekor ziyaretçi

Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne rekor ziyaretçi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.