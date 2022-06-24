HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Khaby Lame, TikTok'ta zirvenin yeni sahibi oldu! "TikTok'un zengin kraliçesi" Charli D'Amelio'yu geride bıraktı

Khaby Lame, TikTok'ta zirvenin yeni sahibi oldu! "TikTok'un zengin kraliçesi" Charli D'Amelio'yu geride bıraktı

24.06.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 yaşındaki Senegalli fenomen Khaby Lame sosyal medya platformu TikTok'ta zirveye oturdu. Hayatı kolaylaştıran pratik yaşam videolarını denediği içerikler üreten Lame, TikTok'un en zengin kraliçesi olarak da bilinen ABD'li TikTok yıldızı Charli D'Amelio'yu takipçi sayısı açısından geride bıraktı. D'Amelio'nun 142,3 milyon takipçisine kıyasla Lame'in şu anda 143 milyondan fazla takipçisi var. Fabrika işçiliğinden fenomenliğe uzanan Lame, artık TikTok'ta en çok takip edilen kişi.

Khaby Lame, TikTok'ta zirvenin yeni sahibi oldu! "TikTok'un zengin kraliçesi" Charli D'Amelio'yu geride bıraktı

TikTok kullanıyorsanız Khaby Lame ismini duymamamız mümkün değil. Çünkü dünya çapında milyonlarca kişi Lame'in TikTok'taki videolarını izliyor. 9 Mart 2000'de Senegal'de dünyaya gelen Lame, fenomen olmadan önce fabrika işçiliği yaptı. Başlangıçta karmaşık ve saçma "yaşam tüyoları"na tek kelime etmeden tepki vermesiyle ün kazandı. Artık sessiz komedi skeçleri yayınlayarak milyonlarca görüntüleme ve beğeni topluyor. Takipçi toplamasını sağlayan bu görüntüleme ve beğeni sayıları ise onun TikTok'un yeni şampiyonu olmasını sağladı.

KHABY LAME ARTIK TİKTOK'TA ZİRVEDE!

22 yaşındaki Khaby Lame, TikTok'ta en çok takip edilen kişi olmayı başardı. Daha önce bu unvan ABD'li TikTok yıldızı Charli D'Amelio'nun elinde bulunuyordu. Lame, 143 milyondan fazla takipçiye ulaşarak, 142,3 milyon takipçisi bulunan D'Amelio'yu geride bıraktı. Böylece TikTok'ta zirvenin yeni sahibi oldu.

Lame-2

@khaby.lame Create the caption???????? I will comment under the top captions ???? #learnfromkhaby #learnontiktok @tiktok ♬ Love You So - The King Khan & BBQ Show

D'Amelio ve kız kardeşi Dixie ise TikTok'un en başta gelen isimlerinden. Forbes'un tahminlerine göre, kız kardeşler geçen yıl tahmini olarak 27.5 milyon dolar kazandılar.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Instagram'a beklenen özellik geliyor! Hikayelerde dev yenilikInstagram'a beklenen özellik geliyor! Hikayelerde dev yenilik
Eşi ve çocuğunu öldürüp intihar etti! Çarpıcı detay: Gerçeği canlı yayında öğrenmişEşi ve çocuğunu öldürüp intihar etti! Çarpıcı detay: Gerçeği canlı yayında öğrenmiş
Sokak ortasında çırılçıplak bekleyen kadın şaşkına çevirdiSokak ortasında çırılçıplak bekleyen kadın şaşkına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mahalleli önünü kesti! Tekme tokat dayak atıp otomobilini devirdiler

Mahalleli önünü kesti! Tekme tokat dayak atıp otomobilini devirdiler

Memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 40 zam

Memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 40 zam

İstanbul'da korkunç cinayet! Belediyeden açıklama geldi

İstanbul'da korkunç cinayet! Belediyeden açıklama geldi

TFF duyurdu! Süper Lig maçları...

TFF duyurdu! Süper Lig maçları...

İlginizi Çekebilir

Küçücük bebeği engerek yılanı soktu! Ağlamaya başlayınca...

Küçücük bebeği engerek yılanı soktu! Ağlamaya başlayınca...

Aylarca sürdü: Doktorlar bulamadı! Şifayı Facebook'ta buldu

Aylarca sürdü: Doktorlar bulamadı! Şifayı Facebook'ta buldu

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Taş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yolu

Taş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yolu

Hayalindeki erkeği bulduğunu sanıyordu! O adam bakın kim çıktı

Hayalindeki erkeği bulduğunu sanıyordu! O adam bakın kim çıktı

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.