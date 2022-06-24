Khaby Lame, TikTok'ta zirvenin yeni sahibi oldu! "TikTok'un zengin kraliçesi" Charli D'Amelio'yu geride bıraktı

TikTok kullanıyorsanız Khaby Lame ismini duymamamız mümkün değil. Çünkü dünya çapında milyonlarca kişi Lame'in TikTok'taki videolarını izliyor. 9 Mart 2000'de Senegal'de dünyaya gelen Lame, fenomen olmadan önce fabrika işçiliği yaptı. Başlangıçta karmaşık ve saçma "yaşam tüyoları"na tek kelime etmeden tepki vermesiyle ün kazandı. Artık sessiz komedi skeçleri yayınlayarak milyonlarca görüntüleme ve beğeni topluyor. Takipçi toplamasını sağlayan bu görüntüleme ve beğeni sayıları ise onun TikTok'un yeni şampiyonu olmasını sağladı.

KHABY LAME ARTIK TİKTOK'TA ZİRVEDE!

22 yaşındaki Khaby Lame, TikTok'ta en çok takip edilen kişi olmayı başardı. Daha önce bu unvan ABD'li TikTok yıldızı Charli D'Amelio'nun elinde bulunuyordu. Lame, 143 milyondan fazla takipçiye ulaşarak, 142,3 milyon takipçisi bulunan D'Amelio'yu geride bıraktı. Böylece TikTok'ta zirvenin yeni sahibi oldu.

D'Amelio ve kız kardeşi Dixie ise TikTok'un en başta gelen isimlerinden. Forbes'un tahminlerine göre, kız kardeşler geçen yıl tahmini olarak 27.5 milyon dolar kazandılar.



