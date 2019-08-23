HABER

Khan ve Merkel, Hindistan’ın Cammu Keşmir planlarını görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.08.2019 16:24 | Son Güncelleme

Pakistan Başbakanı İmran Khan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Hindistan’ın işgal altındaki Cammu Keşmir’in statüsünü ve demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan yasa dışı ve tek taraflı eylemlerini ve planlarını değerlendirdi.Pakistan Başbakanı İmran Khan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Hindistan’ın Cammu Keşmir’de planladığı uygulamaları konuştu.

Pakistan Başbakanı İmran Khan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Hindistan’ın işgal altındaki Cammu Keşmir’in statüsünü ve demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan yasa dışı ve tek taraflı eylemlerini ve planlarını değerlendirdi.
Pakistan Başbakanı İmran Khan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Hindistan’ın Cammu Keşmir’de planladığı uygulamaları konuştu. Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Khan, Merkel’e Hindistan’ın eylemlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (UNSC) kararlarına, uluslararası yasalara ve kendi taahhütlerine doğrudan karşı olduğunu söyledi.
Açıklamada, "Başbakan, Cammu Keşmir’deki kısıtlamaların, iletişimin kesilmesi, ilaç ve gıda kıtlığı gibi durumların insan haklarına uymadığının altını çizdi. Başbakan, Hindistan tarafından uygulanan yoğun baskıların önlenmesi gerektiğinin, aksi taktirde çok sayıda insanın ölümüne neden olacağının altını çizdi" ifadeleri yer aldı.
Pakistan Başbakanı Khan’ın, Merkel’i Hindistan tarafından yapılabilecek bir yanıltma operasyonuna karşı uyardığı belirtilen açıklamada, "Başbakan, Hindistan’ın eylemlerinin bölgede barış ve güvenlik için ciddi etkileri olduğunu ve uluslararası toplumun acil davranma sorumluluğunun bulunduğunu vurguladı" ifadeleri kullanıldı.
Merkel ise Almanya’nın durumu yakından izlediğini belirterek, gerginliğin azaltılması ve sorunu barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.
İki lider, bölgede barış ve istikrar için birlikte çalışmaya devam etmeyi teyit etti.

PARTNERAnnesinin fotoğrafını paylaştı, internet yıkıldıAnnesinin fotoğrafını paylaştı, internet yıkıldı
AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklamasıAK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması
Kılıçdaroğlu: 82 milyonun yüreğinde vatan da vardır bayrak da (3)Kılıçdaroğlu: 82 milyonun yüreğinde vatan da vardır bayrak da (3)

En Çok Okunan Haberler

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Diğer Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Emine Bulut cinayetine ilişkin açıklama!

AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

AK Partili Yeneroğlu Van'daki polis müdahalesiyle ilgili paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizlerini ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizlerini ağırladı

Antalya'da İYİ Parti'den istifa eden 20 kişi MHP'ye geçti!

'Bilge liderimizin çağrısına uyarak ocağıma geri döndüm'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.