Kherson nerede? Ukrayna'da ele geçirildi iddiası! Kherson (Herson) kenti nerede, hangi bölgede? İşte konumu!

Rusya Ukrayna Savaşı yedinci gününde hızını kesmeden sürerken, Rus ordusu Ukrayna şehirlerinde ilerlemesine devam ediyor. Son olarak gündeme gelen haberlere göre Ukrayna’nın güney bölgesinde yer alan Herson kentinde liman ve tren istasyonunun Rus ordusuna geçtiği ifade edildi. Gelişme üzerine Kherson’un konumu ve nerede yer aldığı merak ediliyor. Peki Kherson şehri nerede?

KHERSON (HERSON) NEREDE?

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan şiddetli çatışmaların yaşanmakta olduğu şehirlerden biri olan Herson’da bazı bölgelerin Rus ordusunun kontrolüne geçmiş olduğu söyleniyor. Herson Belediye Başkanı İgor Kolıhayev, şehrin bazı bölgelerinde kontrolün Rus ordusuna geçtiğini ancak şehrin direnmeye devam ettiğini ifade etti.

Yapılan açıklamalar sonrası Herson’un nerede olduğu ve stratejik önemi merak ediliyor. Herson, Ukrayna’nın güneyinde bulunan Herson Oblastında yer alan bir kenttir. 2015 senesi nüfus sayımlarına göre 294 bin 941 kişilik bir nüfusa sahip olan Kherson, Dinyeper Nehri’nin Karadeniz ile buluştuğu noktada kurulmuştur. Ukrayna’nın en yeşil kentlerinden biri olan Herson’da, geçmişte yaşanmış olan savaşlar sebebiyle kadın nüfusunun erkek nüfusuna göre daha fazla olduğu bilinmektedir.

KHERSON HARİTADA NEREDE YER ALIYOR?

Ukrayna’nın güney bölgesinde bulunan Herson, Dinyeper Nehri’nin Karadeniz ile buluştuğu noktada kurulmuştur. Haritadaki görünümü ise aşağıdaki gibi tarif edilebilir:

Ukrayna’nın Karadeniz kıyısında bulunan en önemli liman kenti olan Odessa'nın ardından gelen Kherson kentinin tarihi geçmişi 1778 senesinde kadar uzanmaktadır. Ukrayna tarımsal üretiminin kalbi olan şehirde üretilmekte olan sebzeler Ukrayna’ya ve Avrupa’ya gönderilmektedir.

DÜNYANIN EN BÜYÜK YUMURTA ÜRETİMİ YAPILIYOR

Aynı zamanda dünyanın en büyük yumurta üremi ise yine Herson kentinde gerçekleştirilmektedir. Ek olarak tersaneler ve çok sayıda fabrika da şehrin iş hayatını oluşturmaktadır.

