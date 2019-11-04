HABER

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklamalar! Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na çağrı da bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.11.2019 13:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, 'KHK bir faciadır' sözleri sonrası gelen tepkilere sert çıkarken; yeni parti kurma hazırlıklarında olan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na da çağrıda bulundu.

'KHK bir faciadır. Onları gördükçe yerin dibine geçiyorum' sözleriyle gündem yaratan Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, gelen tepkilere sert çıktı. Bülent Arınç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Şahsıma, aileme ve partime yöneltilen hakaret, beddua ve iftiraların üslubu, tarzı ve mesaj sahiplerinin profilleri gerçek FETÖ üyelerinin varlığını gözler önüne sermektedir" ifadelerini kullandı. AK Parti'den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına başlayan isimlere de seslenen Arınç, "Acılarını kalplerine gömsünler, başka bir parti kurmasınlar. Başka bir partiden, karşıdan hücum etmesinler. Bize yan yana durmak yakışır, geçmişte olduğu gibi" dedi.

Gazeteci-yazar Kemal Öztük’ün YouTube kanalındaki ilk konuğu, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç oldu.

arınc

Söyleşinin üçüncü bölümü bugün yayınlandı ve burada Arınç, AK Parti'den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına başlayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a çağrı yaptı.

'KARŞIDAN HÜCUM ETMESİNLER'

"İyi işlerde de zor işlerde de birbirimizin acısını paylaştık, başarısını paylaştık. Şimdi bu insanların şu veya bu sebeple AK Parti'den ayrılmak istemelerine razı değilim. Acılarını kalplerine gömsünler, başka bir parti kurmasınlar. Başka bir partiden, karşıdan hücum etmesinler. Bize yan yana durmak yakışır, geçmişte olduğu gibi" diyen Arınç, şöyle devam etti:

"Ama onlar da şunu bekliyorlar şüphesiz, 'İyi de bizi bu noktaya düşürmeyin. Bize hakaret ettirmeyin. Bize birtakım edepsizlerin ağzından kötü kötü şeyler söyletmeyin. Bizim elimiz de kalem tutuyor, kafamız da iş yapıyor. Bize mevki makam değil ama belli görevler verin. Bizim aidiyet duygumuzu güçlendirin. Bizi ihraç etmeye kalkmayın.' Bütün bunları istediklerinden eminim. Onlara ben kötü insanlar diyemem, onlar hakkında kötü konuşamam. Kul hakkı var her şeyden önce, kardeşlik hukuku var."

GELEN TEPKİLERE SERT ÇIKTI!

Arınç daha sonra söyleşinin bugüne dek yayınlanan bölümlerine gelen tepkileri kişisel Twitter hesabında değerlendirdi. "Şahsıma, aileme ve partime yöneltilen hakaret, beddua ve iftiraların üslubu, tarzı ve mesaj sahiplerinin profilleri gerçek FETÖ üyelerinin varlığını gözler önüne sermektedir. Bu mesajlar intikam, nefret ve öç alma duygusuyla hareket eden FETÖ terör örgütünün halen kamuoyunu etkileme çabasının bir parçasıdır. Asıl mücadele edilmesi gerekenler, işte bu ülke düşmanlarıdır" diyen Arınç, sözlerinin devamında şu ifadeyi de kullandı:

Bülent Arınç'tan KHK açıklaması: Bir faciadır! Onları gördükçe yerin dibine geçiyorumBülent Arınç'tan KHK açıklaması: Bir faciadır! Onları gördükçe yerin dibine geçiyorum

"KHK mağdurlarının uğradığı haksızlığı dile getirmenin FETÖ'yü aklamak olduğunu iddia edenlerin akıl ve izandan yoksun olduğunu söylerim. Ne hazindir ki, savcıları göreve çağıranların geçmiş yıllarda FETÖ övgüleri halen elden ele dolaşmaktadır."

bulent arınc

Anahtar Kelimeler:
Bülent Arınç KHK ak parti Ali Babacan Ahmet Davutoğlu

En Çok Okunan Haberler

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

Süper miniyle olay olan kalça dansı!

Süper miniyle olay olan kalça dansı!

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

İçişleri Bakanı Soylu'dan çakar lambası açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan çakar lambası açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na tebrik

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında sert tepki: Hodri meydan

Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında sert tepki: Hodri meydan

İçişleri Bakanı Soylu: Elimizdeki DEAŞ’lıları ülkelerine teslim ederiz

Bakan Soylu noktayı koydu: Geri göndereceğiz

İçişleri Bakanı Soylu'dan çakar lambası düzenlemesiyle ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Soylu'dan çakar lambası açıklaması

Süleyman Soylu'dan faili meçhul açıklaması! Sayı 12 bine yükseldi

Soylu'dan faili meçhul açıklaması! Sayı 12 bine yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.