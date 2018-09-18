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KHK ile ihraç edilen öğretmenlere gözaltı kararı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 11:10 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Eğitim Bakanlığında yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında KHK ile ihraç edilen ve ByLock kullandığı tespit edilen eski 15 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi.

KHK ile ihraç edilen öğretmenlere gözaltı kararı!

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Milli eğitim Bakanlığı FETÖ KHK öğretmen

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