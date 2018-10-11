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KHK ile ihraç edilen vekiller, haklarını geri istedi -4

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 19:19 | Son Güncelleme

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile önceki görevlerinden ihraç edilen Saadet Partisi, CHP, HDP milletvekilleri ortak açıklama yaptı.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile önceki görevlerinden ihraç edilen Saadet Partisi, CHP, HDP milletvekilleri ortak açıklama yaptı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile önceki görevlerinden ihraç edilen HDP, CHP ve Saadet Partili milletvekilleriyle birlikte Meclis’te basın toplantısı düzenledi. HDP'li Gergerlioğlu, KHK'ler ile ihraç edilen 10 milletvekili olduğunu anımsatarak toplam 134 bin 207 kişinin pasaportlarına el konularak, kamudan ihraç edildiğini söyledi. KHK'lilerin, Meclis'ten sorunlarına çözüm beklediğini anlatan Gergerlioğlu, hakkında soruşturma açılmayan, mahkeme veya savcılıktan takipsizlik ya da beraat alan bütün KHK'lilerin işlerine hemen iade edilmesini istedi. Gergerlioğlu mağdur olanlara maddi ve manevi hak iadesi yapılması gerektiğini söyledi. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam ise, "Bir bakıyorsunuz 28 Şubat'ta, TSK tarafından brifinglenen yargı bugün Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından brifingleniyor. Olayı bu sistem içinde düşünürsek, işte 15 Temmuz'un bahane edilerek Türkiye'de çok kökten bir muhalif temizleme harekatına giriştiğini gözleriz. KHK'lilerin büyük bir çoğunluğu af istemiyor. Neden? Çünkü ortada suç yok. Suçlu değiliz ki af isteyelim. Gerçi birçoğunun mecali bitmiş. Nasıl olursa olsun bu sarmalın içinden çıkmak istiyor. Bizim burada önerdiğimiz şey af değil" diye konuştu.

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