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KHK ile ihraçtan sonra göreve dönenler için tavsiye kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 12:05 | Son Güncelleme

DEVLET Demiryolları İşletmesi'ne bağlı fabrikada çalışırken, 2016 yılında FETÖ/PDY bağlantısına ilişkin deliller bulunduğu gerekçesiyle kamu görevinden uzaklaştırılan E.A., ardından ihraç edildi.

KHK ile ihraçtan sonra göreve dönenler için tavsiye kararı

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) - DEVLET Demiryolları İşletmesi'ne bağlı fabrikada çalışırken, 2016 yılında FETÖ/PDY bağlantısına ilişkin deliller bulunduğu gerekçesiyle kamu görevinden uzaklaştırılan E.A., ardından ihraç edildi. E.A., ihraç işlemine yaptığı itiraz sonucu kamu görevine iade edildi. Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvuran E.A., kamu görevine iade edildiği için görevden uzaklaştırılma işlemine ait kayıtların hizmet cetveli, sicil hareketleri ve Hizmet Takip Programı'ndan (HİTAP) silinmesini istedi. Başvuruyu inceleyen KDK tarafından E.A.'nın talebi haklı bulunarak, sicilinden 'görevden uzaklaştırıldığına dair kayıtların silinmesi gerektiği' yönünde tavsiye kararı alındı.
E.A., Devlet Demiryolları İşletmesi'ne bağlı fabrikada çalışırken, 2016'da FETÖ/PDY iltisağı gerekçesiyle önce kamu görevinden uzaklaştırıldı ardından olağanüstü hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edildi. İhraç işlemine yaptığı itiraz sonucu kamu görevine iade edilen E.A.'nın, 'kamu görevinden çıkarma' işlemiyle ilgili bilgileri hizmet belgesi, hizmet cetveli, sicil hareketleri sistemlerinden silindi. E.A., idareye başvurarak, ihraç öncesi yapılan 'görevden uzaklaştırma' işlemine dair bilgilerin de sistemlerden silinmesini istedi. Görevden uzaklaştırma kararının KHK'lardan ayrı idari işlem olması gerekçesiyle talebi reddedilen E.A., bu defa aynı taleple KDK'ya başvurdu.
'HUKUKA VE HAKKANİYETE UYGUN DEĞİL'
Başvuruyu inceleyen ombudsman, E.A.'nın talebini haklı bularak, özlük dosyası dışında tutulan hizmet belgelerinde Kurumsal Kaynak Yönetimi (KYK), Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programı (HİTAP) gibi sistemlerde görevden uzaklaştırıldığına dair kayıtların silinmesi yönünde tavsiye kararı verdi. Bunun aksine yönelik idari işlemin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığına işaret edilen KDK kararında, "Diğer taraftan, görevden uzaklaşma tedbirine ilişkin bilgilerin HİTAP ve personel bilgi sistemi gibi platformlarda tutulmasının ilgili/ilgisiz kişilerin bu bilgilere ulaşmasını mümkün kılabileceği, bu durumun başvuran ve benzer durumdakiler hakkında olumsuz algılara yol açarak başvuranın işyeri huzurunu olumsuz yönde etkileyebileceği ve kişinin maddi ve manevi zararına yol açabileceği değerlendirilmektedir" denildi.
Kararda, E.A.'nın talebinin idare tarafından görevden uzaklaştırma kararının KHK'dan ayrı idari işlem olması gerekçesiyle reddedildiği hatırlatıldı. Görevden uzaklaştırma tedbirinin OHAL ilan edilmesine ilişkin konulara dayandığına ve her iki işlemin birbirinden tamamen bağımsız işlem olarak düşünülemeyeceğine dikkat çekildi.
'BENZER MAĞDURİYETLER GİDERİLMELİ'
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç imzalı tavsiye kararında ayrıca KHK ile ihraç işleminden önce OHAL gerekçeleriyle görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanıp, yine KHK veya OHAL İnceleme Komisyonu kararına göre, göreve iade edilenler de dahil olmak üzere benzer durumdaki kişilerin muhtemel mağduriyetlerinin giderilmesi için de düzenleme yapılması istendi. Kararda bu durum için "Görevden uzaklaştırma tedbiri sonrası herhangi bir ceza almayarak göreve iade edilenler hakkındaki bilgilerin özlük dosyası dışındaki HİTAP ve personel bilgi sistemleri gibi elektronik veri tabanlarında tutulmaması yönünde düzenleme yapılması hususunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına tavsiyede bulunulması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır" denildi.
E.A.'nın başvurusu ile ilgili KDK tavsiye kararı, disiplin soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmakla birlikte disiplin cezası almadan görevine iade edilenler için de emsal teşkil ediyor.

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