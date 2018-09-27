HABER

KHK ile kapatılan Aktif Eğitim-Sen üyesi  öğretmen beraat etti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 13:31 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görülen davada, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Aktif Eğitim-Sen üyesi olduğu iddia edilen meslekten ihraç öğretmen tutuksuz sanık Neriman Y.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görülen davada, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Aktif Eğitim-Sen üyesi olduğu iddia edilen meslekten ihraç öğretmen tutuksuz sanık Neriman Y. (44), beraat etti.
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık meslekten ihraç öğretmen Neriman Y. ile avukatı hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen ihraç öğretmen beraatını istedi. KHK ile kapatılan Aktif Eğitim Sen'e 2012 yılında üye olduğunu belirten Neriman Y., "2012 Nisan ayında Aktif Sen'e üye oldum. 9 ay üye kaldım. Ardından sendika kendisini feshettiği için bizim üyeliğimizde düştü. Daha sonra Memur- Sen'e bağlı bir sendikaya üye oldum" dedi. 2016 yılında bilgisi dışında yeniden Aktif Eğitim Sen'e üye yapıldığını iddia eden öğretmen, "Bir dedikodu oldu. İnsanların başka sendikalardan istifa ettirilip Aktif Sen'e üye yapıldığı iddia ediliyordu. Bunun üzerine sendika üyeliğimi kontrol ettim ve yeniden oraya üye yapıldığımı öğrendim. Bunun üzerine de savcılığa suç duyurusunda bulundum. ByLock indirmedim ve kullanmadım. Örgüt üyesi değilim. Mağdur oldum. Suçsuzum" ifadelerine yer verdi.
Sanık vekili, tutuksuz sanık Neriman Y.'nin bilgisi dışında yeniden Aktif Sen'e üye yapıldığına dair savcılığa yapılan suç duyurusunun bir örneğini mahkemeye sundu ve FETÖ şüphelisi öğretmenin dosyasına eklendi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Neriman Y.'nin, delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.

PARTNEREn nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...En nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...
Kızının okul taksidini ödeyemeyen anneye büyük şok!Kızının okul taksidini ödeyemeyen anneye büyük şok!
Türkiye'den 23 okul en iyiler listesine girdi Türkiye'den 23 okul en iyiler listesine girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sarı karpuz faydaları neler? Sarı karpuz tadıyla şaşırtıyor!

Sarı karpuz faydaları neler? Sarı karpuz tadıyla şaşırtıyor!

Kızının okul taksidini ödeyemeyen anneye büyük şok!

Kızının okul taksidini ödeyemeyen anneye büyük şok!

Türkiye'den 23 okul en iyiler listesine girdi

Türkiye'den 23 okul en iyiler listesine girdi

Evde çekirdek makinesi yaptı

Evde çekirdek makinesi yaptı

Siirt'te HDP'li isme 'Dolar 7.15' tutuklaması! Facebook'ta paylaşınca...

Siirt'te HDP'li isme 'Dolar 7.15' tutuklaması! Facebook'ta paylaşınca...

Erdoğan araya girmişti! Ermenistan'da gözaltına alınan Umut Ali Özmen Türkiye'ye geldi

Erdoğan araya girmişti! Ermenistan'da gözaltına alınan Umut Ali Özmen Türkiye'ye geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.