KHK'ler ile ihraç edilen milletvekillerinden açıklama

KHK'lilerin, Meclis'ten sorunlarına çözüm beklediğini anlatan Gergerlioğlu, "Hakkında soruşturma hiç açılmayanlar, mahkemelerden veya savcılıktan takipsizlik veya beraat alan bütün KHK'liler işlerine hemen iade edilmelidir. Mağdur olan yurttaşlara maddi ve manevi hak iadesi yapılmalıdır." ifadesini kullandı.

OHAL'in ardından KHK'lerin çıkarıldığını ve çok büyük mağduriyetlerin yaşandığını belirten Gergerlioğlu, kendilerinin de aralarında bulunduğu 134 bin 207 kişinin pasaportlarına el konularak, kamudan ihraç edildiğini vurguladı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile önceki görevlerinden ihraç edilen milletvekilleriyle yaptığı ortak açıklamada, "Hakkında soruşturma hiç açılmayanlar, mahkemelerden veya savcılıktan takipsizlik veya beraat alan bütün KHK'liler işlerine hemen iade edilmelidir." dedi.

KHK'lilerin taleplerini aktaran Gergerlioğlu, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun da kaldırılmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, OHAL KHK'leri ve uygulamalarının anayasaya tamamen aykırı olduğunu saptadıklarını belirterek, "32 KHK söz konusudur. Onların çok büyük bir kısmı anayasaya aykırıdır. Aynı şekilde ikinci adımda, uygulamalar ise o anayasa aykırılığını saptadığımız KHK'lere bile aykırıdır." diye konuştu.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, Türkiye'de vesayet sisteminin devam ettiğini öne sürerek, "Bir bakıyorsunuz 28 Şubat'ta, TSK tarafından brifinglenen yargı bugün Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından brifingleniyor. Olayı bu sistem içinde düşünürsek, işte 15 Temmuz'un bahane edilerek Türkiye'de çok kökten bir muhalif temizleme harekatına giriştiğini gözleriz." dedi.

İslam, "KHK'lilerin büyük bir çoğunluğu af istemiyor. Neden? Çünkü ortada suç yok. Suçlu değiliz ki af isteyelim. Gerçi birçoğunun mecali bitmiş. Nasıl olursa olsun bu sarmalın içinden çıkmak istiyor. Bizim burada önerdiğimiz şey af değil." değerlendirmesini yaptı.

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan da OHAL'in ardından çıkarılan KHK'ler ile onbinlerce kadının kamudan ihraç edildiğini, kadın kurumlarının kapatıldığını ve KHK'ler ile ihraç edilen 134 bin 207 kişinin yaklaşık yüzde 27'sinin kadın olduğunu kaydetti.

