"KHK’lı kayıplardan" dördüne tutuklama

Konuyu başından beri takip eden HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu DW Türkçe’ye "Aileler, avukatlar ortada kaldı. Neyin, ne olduğunu kimse anlamadı. Türkiye’de bir hukuk skandalı daha yaşandı. Bu olay aydınlatılmadıkça Türkiye’nin karanlıktan kurtulması mümkün değil" diye konuştu.

12 gündür gözaltında tutulan Yasin Ugan, Özgür Kaya, Erkan Irmak ve Salim Zeybek, savcılık sorgularının ardından tutuklandı. Tutuklamanın gerekçesi açıklanmazken, söz konusu dört kişinin sorgularında avukatlara erişimin engellendiği iddia ediliyor.

Tutuklanma gerekçesinin açıklanmamasına ve sorgu sırasında avukatlara erişimin engellendiği iddialarına İnsan Hakları İzleme Örgütü tepki gösterdi.Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) işinden ihraç edilen altı kişi, Şubat 2019’da ortadan kaybolmuştu. Ailelerinin, avukatlarının ve sivil toplum örgütlerinin polis tarafından kaçırıldığını öne sürdüğü bu kişilerden dördünün 28 Temmuz’da Ankara Terörle Mücadele Şubesi’nde gözaltında oldukları duyurulmuştu.

Gergerlioğlu, Twitter hesabından da "Bu tiyatroyu kesinlikle kabullenmeyeceğiz. 4 kaçırılan tutuklandı. Savcılık odasına ailelerin avukatları yaklaştırılmadı, - özel avukat tuttu- denildi, gözaltındakiler avukatın ismini bilmiyordu. Arka kapıdan bu avukatlar kaçırıldı. Tutuklanma nedeni bilinmiyor" paylaşımını yaptı.

Savcılık sorgusunun tamamen evrensel hukuk ilkeleri dışında gerçekleştiğini öne süren Gergerlioğlu, "Sorguda; bırakın özel avukatı CMK avukatı bile yoktu. Ankara Barosu insan hakları merkezi avukatlarını da koridordan çıkardılar. Ortada apaçık bir hukuksuzluk var" derken, bu durumun tüm dünya tarafından sorgulanmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

"6 aydır neredeydiniz?"

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Kerem Altıparmak da dört kişinin Ankara Barosu’ndan avukatlarla ve ailelerin özel avukatları ile görüşmesine izin verilmediğini doğruladı. Altıparmak, Twitter hesabından 12 günlük gözaltı uygulamasını hatırlattı ve savcının sorguyu son gün yaptığına dikkat çekti. Altıparmak "Oysa bu insanların 6 aydır kayıp olduğu iddia ediliyordu. Savcının ve şüphelileri iki kez gören sulh ceza hakiminin şu soruyu çoktan aydınlatması gerekirdi: 6 aydır neredeydiniz?" sorusunu yöneltti.