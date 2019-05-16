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KHK’lı Prof. Dr. Haluk Asuman Savaş’a pasaport verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 16:53 | Son Güncelleme

Adana Valiliği, Prof.

Adana Valiliği, Prof. Dr. Haluk Asuman Savaş’a istisnai haller kapsamında pasaport düzenleneceğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan "yurt dışında kanser tedavisi olmak isteyen KHK’lı Prof. Dr. Haluk Asuman Savaş’ın pasaport başvurusu mahkeme kararına rağmen reddedildi" başlıklı haberle ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, kendisi ve kendisine tedavisi süresince refakat etmek üzere eşi Doç. Dr. Esen Savaş’a 5682 Sayılı Pasaport Kanununun 22. maddesi gereğince zaruri haller kapsamında pasaport düzenleneceği belirtildi.
Kanser tedavisi için yurt dışına gitmek isteyen ancak KHK ile ihraç edildiği için pasaportuna el konulan Prof. Dr. Haluk Savaş, mahkemenin hakkında verdiği beraat ve yurt dışı yasağının kaldırılması kararına rağmen pasaportunu alamıyordu.

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