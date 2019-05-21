KHK’lı Prof. Savaş: Pasaportlarımız geldi

Dr. Savaş, pasaportunun çıkarıldığını duyurdu.Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'nde öğretim üyesi iken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve pasaportuna tahdit konulan kanser hastası Prof. Dr. Haluk Savaş, sosyal medya desteğiyle pasaportunu aldı.

Tedavi olabilmek için yurt dışına gitmek isteyen Prof. Savaş, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "tüm toplumsal kesimlerden siyasetçi, bilim insanı, sanatçı, halkın temsilcileri, yurttaşların insanî, vicdani duyarlılıkları, yerli ve yabancı yazılı, görsel, veya internet medyasının desteğiyle kanser tedavisi için pasaportuma kavuştum" dedi.

Yargılandığı davada beraat etmesine ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmasına rağmen pasaport alamadığını Twitter üzerinden paylaşan Prof. Dr. Savaş, bu konudaki paylaşımların ardından sosyal medyada büyük destek görmüş, destek amaçlı yaklaşık 50 bin civarında tweet atılırken, #HalukSavaşaPasaport etiketi Türkiye gündeminde ikinci sıraya yükselmişti.

Prof. Dr. Savaş, pasaportunu aldığını duyurmak için Twitter'da paylaştığı video mesajda, Adana Valiliği Nüfus Müdürlüğü'ne başvurup pasaport almak istediğinde KHK'lı olduğu için pasaport alamayacağı cevabıyla karşılaştığını hatırlatıp, "Çok üzüldüm. Tabiri uygunsa boynumu büküp muayenehaneme geri döndüm ve üzüntüyle birkaç tweet ile durumumdan dert yandım" dedi.