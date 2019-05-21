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KHK’lı Prof. Savaş: Pasaportlarımız geldi

21.05.2019 17:23 | Son Güncelleme

Tedavi görmek için yurt dışına çıkmak isteyen ancak pasaport alamadığını duyurduktan sonra sosyal medyadan büyük destek gören kanser hastası KHK’lı Prof.

Dr. Savaş, pasaportunun çıkarıldığını duyurdu.Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'nde öğretim üyesi iken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve pasaportuna tahdit konulan kanser hastası Prof. Dr. Haluk Savaş, sosyal medya desteğiyle pasaportunu aldı.

Tedavi olabilmek için yurt dışına gitmek isteyen Prof. Savaş, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "tüm toplumsal kesimlerden siyasetçi, bilim insanı, sanatçı, halkın temsilcileri, yurttaşların insanî, vicdani duyarlılıkları, yerli ve yabancı yazılı, görsel, veya internet medyasının desteğiyle kanser tedavisi için pasaportuma kavuştum" dedi.

Yargılandığı davada beraat etmesine ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmasına rağmen pasaport alamadığını Twitter üzerinden paylaşan Prof. Dr. Savaş, bu konudaki paylaşımların ardından sosyal medyada büyük destek görmüş, destek amaçlı yaklaşık 50 bin civarında tweet atılırken, #HalukSavaşaPasaport etiketi Türkiye gündeminde ikinci sıraya yükselmişti.

Prof. Dr. Savaş, pasaportunu aldığını duyurmak için Twitter'da paylaştığı video mesajda, Adana Valiliği Nüfus Müdürlüğü'ne başvurup pasaport almak istediğinde KHK'lı olduğu için pasaport alamayacağı cevabıyla karşılaştığını hatırlatıp, "Çok üzüldüm. Tabiri uygunsa boynumu büküp muayenehaneme geri döndüm ve üzüntüyle birkaç tweet ile durumumdan dert yandım" dedi.

Ancak daha sonra "mucizevi bir şeyin" gerçekleştiğini anlatan Prof. Dr. Savaş, sosyal medyada atılan binlerce Tweet'in ardından aynı gün gece saat 11'de Nüfus Müdürü'nün kendilerini arayarak müracaat yapabileceklerini söylediğini aktardı.

"Hususi bir hal nedeniyle, hastalık nedeniyle bana pasaport sağlayabileceklerini, Cumhurbaşkanının onayıyla ortaya koydular" diyen KHK'lı akademisyen, bunun "toplumun ve sosyal medyanın ve vicdanın, insanlığın bir başarısı" olduğunu belirtti. Destek olan herkese teşekkür eden Prof. Dr. Savaş, "Pasaportlarımız bugün itibarıyla geldi ve yurtdışına çıkabileceğiz" dedi.

Pasaportları geçersiz kılınan kişi sayısı bilinmiyor

Türkiye'de İçişleri Bakanlığı, Mart başında 57 bin 191 kişinin pasaportundaki idari tahdidin kaldırılarak, pasaportlarının geçerli hale getirildiğini açıklamıştı.

2016'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL süresince İçişleri Bakanlığı, haklarında soruşturma yürütüldüğü gerekçesiyle on binlerce kişinin pasaportuna idari tahdit getirmişti.

Bu kapsamda söz konusu kişilerin eş ve yakınlarına da yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Haklarında soruşturma yürütüldüğü gerekçesiyle pasaportları geçersiz kılınan toplam kişi sayısı bilinmiyor.

DW/HT,AÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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