KHK’lılar: Sosyal ölüme terk edildik

Ancak yalnızca 9 bin 600 kişi görevine iade edildi. İhraç edilenlerin mağduriyetlerinin listesi ise uzun.Adana’da bir meslek okulunda öğretmenlik yapıyordu 56 yaşındaki Tahsin Uysal.15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından önce gözaltına alındı, sonra da tutuklandı. Sekiz ay cezaevinde kaldı. Gülen yapılanmasına yakın bir eğitim sendikasına üye olması, tutuklanmasına gerekçe gösterildi. Bu süreçte Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edildi. Emekliliği gelmiş olmasına karşın maaş hakkını elde etmesi aylar sürdü. Hiçbir resmi kurum, Uysal’ın emeklilik başvurusunu almayı kabul etmedi. Aylar sonra emekli olmaya hak kazansa da, bu defa emeklilik ikramiyesi verilmedi. Dava açtı, kazandı. Aldığı tazminat avukat ve dava masraflarına gitti. Banka hesapları kapatıldı, kredi kartları iptal edildi, akademisyen kızı Uysal’ın durumu nedeniyle önce gözaltına alındı, sonra da ihraç edildi. Genç kadın dava sonucunda beraat alsa da, görevinin başına dönmesine izin verilmedi. Tahsin Uysal da yargılamanın ardından beraat aldı, aklandı. Ancak savcılık karara itiraz etti. Yeniden yapılan yargılama sonucunda Uysal bu defa 6,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eşinin sağlığı yaşananlar nedeniyle bozuldu, kanser oldu. Uysal ise umudunu yitirmiyor. "Mücadele ediyoruz, elbet haksızlık ortaya çıkacak. Biz ne eli silahlı teröristiz, ne de devlet düşmanı. Devletin resmi olarak kurulmasına izin verdiği, maaşımdan kesip aidatını ödediği sendikaya üye olmaktan başka suçum yok" diyor. "Olağanüstü hal, bitmeyen bir OHAL olarak devam ediyor" 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından 134 bin kişi KHK’lar ile görevlerinden ihraç edildi. KHK'lılar arasında yargılanıp beraat edenler olsa da on binlercesi görevine iade edilmedi, kendi deyimleriyle sosyal ölüme terk edildiler. Kendisi de bir KHK’lı olan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, ihraç edilenlerin yaşadığı mağduriyetleri her fırsatta Meclis gündemine taşıyan bir isim. Gergerlioğlu, darbe girişiminin üzerinden üç buçuk yıl geçmiş olmasına karşın yaşanan mağduriyetleri "Olağanüstü hal, bitmeyen bir OHAL olarak devam ediyor" diye niteliyor. HDP'li vekil devam eden süreci, somut örnekleriyle birlikte şöyle özetliyor: "Milyonlarca insan etkilendi, etkileniyor. Yüz binlerce insan kamudan ihraç edildi. Özel sektörde iş bulamadı, yurt dışına çıkışları yasaklandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kurs ve programlarına katılımları yasaklandı. Herhangi bir işyeri açmaları karşısında belediyeler dahi KHK’lılara engel oluyordu. Yurt dışından kendilerine gönderilen paraları çekmeleri bile yasaklandı."

Gergerlioğlu KHK’lıların maruz kaldığı uygulamaları ‘Nazi uygulamaları’ olarak tanımlıyor ve insanların kırıma uğratıldıklarını söylüyor. HDP’li vekile göre bu uygulamalar ağırlaşarak devam ediyor ve iktidar bu yönde herhangi bir önlem de almıyor. KHK’lıların mağduriyet listesi KHK'lıların mağduriyet listesiyse bilinenden çok daha uzun. Mağdurların, birbirleriyle dayanışma içerisinde olduğu platformlarda duyduğu hikayeler üzerinden hazırladıkları listede yaşananlar şöyle sıralanıyor: İş sahibi olamama

Devlet dairesinde çalışamama

Devletle bir şekilde ilişkisi olan özel şirketlerde çalışamama

Çalıştığı iş yerinden kovulma

Mesleki lisans elde edememe, varolanı yeniletememe, süresini uzatamama

Keyfi bir şekilde emeklilik engellemesi

Özel fonlarda biriken parayı çekme hakkı gaspı

Kredi kullanma hakkı gaspı

Kredi kartı borcunu dahi kapatamama

Öğrenci bursu alma hakkı gaspı

Sosyal linç sonucu intihara zorlanma

Ev kiralama zorluğu

Sahip olduğu konutu satamama

Pasaport alma hakkı gaspı

Tedavi olma hakkının keyfi biçimde engellenmesi

Öğretmendi apartman görevlisi olarak çalıştı, sağlıklıydı kanser oldu KHK’lılar arasında bu mağduriyetlerin birini de yaşayan var, aynı anda birden fazlasını da. 33 yaşındaki tarih öğretmeni B.O., listedeki mağduriyetlerin bir çoğunu yaşamış bir isim. Açığa alındı, polis evini bastı, gözaltında kaldı, ihraç edildi… ByLock kullanıcısı olmakla suçlandı, ‘Mor Beyin’ mağduru olduğu anlaşıldı, beraat etti. Bu süreçte aylarca işsiz kaldı. İki çocuğu ve eşine bakmak için başka bir şehire taşındı. Apartman görevlisi olarak bulduğu işten üç gün sonra KHK’lı olduğu için çıkarıldı. Bir başka apartmanda iş bulana dek günlerce sıkıntı çekti. Tam bir yıl apartman görevlisi olarak çalıştı. Bu sırada engelli kayınvalidesinin aldığı sağlık yardımları B.O. KHK’lı olduğu için kesildi. Genç adam, yaşadıkları nedeniyle geniz kanserine yakalandı. Şimdilerdeyse dördüncü seviyedeki kanseri yenmek için savaş veriyor. 'KHK’lılar, travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor' Aynı zamanda kendi de bir KHK’lı olan psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Haluk Savaş, KHK’lı olmanın psikolojik boyutunu DW Türkçe için değerlendirdi.