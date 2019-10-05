KHK'lıların Ankara buluşması

Polis, KHK’lıların HDP ve Saadet Partisi binalarına girişlerini de engellemeye çalıştı.5-6 Ekim tarihlerinde Ankara'da planlanan "KHK'lılar Büyük Buluşması”nın Valilik tarafından yasaklamasına rağmen mağdurlar Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Saadet Partisi'nin genel merkezlerinde bir araya geldi.

Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen kamu çalışanlarının hafta sonu Ankara'da plandıkları buluşma, Valilik tarafından yasaklanmıştı. Valilik tarafından etkinliğin planlandığı Yılmaz Güney Sahnesi'ne gönderilen yazıda toplantının "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında” yasaklandığı belirtilmişti.

Bunun üzerine HDP ve Saadet Partisi KHK mağdurlarını Ankara’daki genel merkez binalarına davet etmişti.

KHK’lıların toplantısının yasaklanmasının yanı sıra Türkiye'nin tüm illerinden otobüs ve özel araçlarla Ankara’ya ulaşmaya çalışan KHK’lıların Ankara’ya girişine de izin verilmedi.