KHK’lıların Tepkisi Beşinci Yılında da Sürüyor

Sendika, meslek odası, sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu ‘Amed Emek ve Demokrasi Platformu’ isimli grup, 675 ve 676 no’lu KHK’ların çıkarılmasının 5. yıldönümünde protesto eylemi yaptı.

KHK’ları protesto etmek amacıyla Koşuyolu Parkı'nda toplanan kurumların temsilcileri ortak basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Platform Dönem Sözcüsü Mehmet Ceylan, daha önceki darbe ve sıkıyönetim dönemlerinde görülmediği kadar sayıda kişinin son kararnamelerle ihraç edildiğini söyledi.

İki yıl boyunca yayınlanan 15 KHK ile 130 bine yakın kamu çalışanının ihraç edildiğine dikkat çeken Ceylan, “2 yıl boyunca yayınlanan 15 ayrı ihraç KHK’sı ile 130 bine yakın kamu çalışanı ihraç edildi. Bunlardan yaklaşık 7 bin 500’ü, KHK’larla ya da komisyon kararıyla işlerine geri döndü. Halen yaklaşık 122 bin kişi ihraç durumda bulunmaktadır. İhraç edilenlerin arasında 4543 KESK üyesi kamu çalışanı var. Çoğunluğu kayyum atanan belediyelerden olmak üzere 2 bine aşkın DİSK üyesi işçi, 3 bin 500 civarı TTB üyesi hekim ve 3 bin 700'ün üzerinde mühendis, mimar ve şehir planlayıcısı ihraç edilmiştir” dedi.

OHAL Komisyonu'nun lağvedilmesi ve başvuranların işlerine iade edilmesi çağrısı yapan Ceylan, şunları söyledi: “OHAL’in kaldırılmasına rağmen hala OHAL Komisyonu'nun devam etmesi OHAL’in devam ettirildiğinin ispatıdır. Yine kurumlardan atılmalara işten uzaklaştırmalara KHK’sız hala devam edildiğini görmekteyiz. Bizler sivil toplum kuruluşları olarak OHAL Komisyonu'nun derhal lağvedilmesi, bu komisyona takılan herkesin görevlerine iade edilmesini istiyoruz.“

İhraç edilenlerin tepkisi sürüyor

Açıklamanın ardından VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan KHK ile ihraç edilenler, işlerine geri dönmek istiyor. Kadın Doğum Hastanesi’nde görevliken 675 sayılı KHK ile ihraç edilen Gülistan Atasoy, sendikal faaliyetleri nedeniyle işten atıldığını söyledi. Atasoy, “Ben ihraç edildiğimde aslında sendikada profesyonel olarak çalışıyordum. Dolayısıyla iş yerinde hizmet üretmediğim süreçte hatta hiç çalışmadığım iş yerinden ihraç edildim. Bu da aslında KHK’lar üzerinden oluşturan suçların ne kadar afaki olduğunu gösteriyor. Çünkü çalışmadığım ve hiçbir hizmetimin olmadığı bir işyerinden ihraç edildim” dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nden 673 Sayılı KHK ile ihraç edilen Abdulsamet Ucaman da OHAL Komisyonu'nun lağvedilmesini isteyenlerden. Uçaman, ihraç edilenlerin tamamının geri alınması çağrısı yaparak, “Bir an önce OHAL Komisyonu'nun lağvedilmesi tüm arkadaşların görevine geri dönmesini, varsa bir değerlendirme kendi kurumundan soruşturmanın sonuçlandırılmasını istiyoruz. Ancak görünen o ki bu süreç yine devam ettirilmek isteniyor” şeklinde konuştu.

677 sayılı KHK ile Bağlar Belediyesi’nden ihraç edilen Ümit Ay ise sürecin ağır yürümesinden şikayetçiydi. Ay, “Haksız hukuksuz bir şekilde ihraç edildik. Bütün arkadaşların suçsuz olduğuna inanıyorum. Hukuki mücadelemizi veriyoruz mücadelemizi sürdüreceğiz. Komisyon çok ağır işliyor. Bazı arkadaşların davaları hala İdare Mahkemesi'nde” diye konuştu.

Sağlık Müdürlüğü’nden 692 sayılı KHK ile ihraç edilen Murat Karataş, ihraç gerekçesinin sendikal faaliyetler olduğunu savundu. İhraç edilenlerin tamamının geri alınacağına inandığını ifade eden Karataş, şunları söyledi: “Siyasal alanda ilgili gerekçeler gösterildiği ihraç için ama bizler sendikal faaliyet yürütürken ihraç edildiğimizi biliyoruz. Yıllar geçse de bütün arkadaşlarımızla birlikte daha güçlü bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz ve döneceğimiz günleri sonuna kadarda bekleyeceğiz.”

OHAL Komisyonu'nun son verileri

İhraç edilenlerin durumunu değerlendirmek üzere kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na 28 Ekim 2021 tarihi itibariyle 126 bin 758 başvuru yapıldı. Komisyon 118 bin 415 başvuru hakkında karar verirken, 8 bin 343 başvuruyu halen inceliyor. Komisyonun internet sayfasında şu bilgilere yer verildi: “22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından 28/10/2021 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (15.050 kabul, 103.365 ret olmak üzere) toplam 118.415’tir. Kabul kararlarından 61’i kapatılan (dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, gazete) kuruluşların açılmasına ilişkindir. Buna göre, Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren toplam başvuruların yüzde 93’ü hakkında karar verilmiş bulunmaktadır. Komisyon ayrıca, 3.550 dosya için ön inceleme kararı vermiştir.”

