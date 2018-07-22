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Khloe Kardashian'dan vücuduyla ilgili itiraflar

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.07.2018 11:11 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü TV yıldızı Kardashian ailesinin nispeten daha sessiz duran üyesi Khloe Kardashian vücuduyla ilgili itiraflarda bulundu.

Khloe Kardashian'dan vücuduyla ilgili itiraflar

34 yaşındaki Khloe Kardashian, vücudunda birçok estetik olduğunu itiraf etti. Buna karşılık Kardashian vücudunda estetik olmayan tek yerini söyledi.

Kardashian ailesinin daha sessiz sakin yaşamına devam eden üyesi Khloe Kardashian, vücuduyla ilgili itiraflarda bulundu. Nisan ayında kızı True Thompson’ı doğuran Kardashian Instagram üzerinden vücuduyla ilgili bilinmeyenleri söyledi.

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Kardashian vücudunda birçok estetik operasyon geçirdiğini söylerken, “Burnumda hiç estetik yok. Ama bir gün yaptırmayı düşünüyorum çünkü sürekli burun estetiği aklımda” dedi.

Basketbolcu Tristan Thompson’dan çocuk sahibi olan Kardashian vücudunda en sevmediği yerin burnu olduğunu da 71.3 milyonu aşkın takipçisine söyledi.

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