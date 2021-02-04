MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Khloe Kardashian güzel çıkmak için her şeyi yaptı!

Khloe Kardashian güzel çıkmak için her şeyi yaptı!

04.02.2021 14:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kylie Jenner ve Kendall Jenner birlikte tatile çıktı. Khloe Kardashian plajda güzel çıkmak için poz üstüne poz verdi.

Son dönemde rapçi eşi Kanye West ile boşanacakları iddialarıyla gündemde olan ABD'li yıldız Kim Kardashian, çocukları ve kız kardeşleriyle birlikte tatil için soluğu Karayipler'de aldı. Kardashian'ı kardeşleri yalnız bırakmadı.

Sık sık tatilden pozlarını paylaşan bir isim de Khloe Kardashian idi. Khloe Kardashian seksi mavi transparan plaj elbisesiyle dikkat çekti. Tanga bikinisinin üstüne transparan bir elbise giyen Kardashian güzel çıkmak için her şeyi yaptı. Uzun süre poz vermek için çabalayan Khloe Kardashian'ın o anları kameralara da yansıdı.

Khloe Kardashian o pozlarından beğendiklerini daha sonra paylaştı. Khloe Kardashian'ın seksi paylaşımına ise Tristan Thompson hemen emojilerle yanıt verdi.

Tristan Thompson Khloe Kardashian'ı Kylie Jenner'in en yakın arkadaşı olan manken Jordyn Woods ile aldatmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor
39 kilo verdi, olay oldu! İşte son hali39 kilo verdi, olay oldu! İşte son hali
Burak Deniz bambaşka bir rolle seyirci karşısına çıkacak!Burak Deniz bambaşka bir rolle seyirci karşısına çıkacak!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Dönüşü muhteşem oldu

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Dönüşü muhteşem oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

Usta oyuncudan acı haber!

Usta oyuncudan acı haber!

Diğer Haberler

Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye aşk öpücüğü

Aşk öpücüğü! Beğeni yağdı

Hadise ve Bircan Bali arasında 'regl' kavgası! 'Özel gününde olduğunu söyledim'

'Regl' kavgası! 'Özel gününde olduğunu söyledim'

Songül Karlı'dan mini elbiseli poz! Olay oldu

Süper mini elbisesiyle olay oldu

Enes Batur'a konuk olan Merve Boluğur: İlk gün eve gelen erkek cinsellik ister

Cinsellik açıklaması olay oldu! 'İlk gün eve gelen erkek...'

Seray Kaya yeni yaşını babasının mezarında geçirdi!

Mezarlıktan paylaştı! 'Kara kızın 30 oldu'

Gülnihal Demir kimdir? Mandıra Filozofu’nun Gülfidan’ı 39 kilo verdi! Gülnihal Demir kaç yaşında, nereli? İşte son hali

39 kilo verdi, olay oldu! İşte son hali

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.