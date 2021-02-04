Khloe Kardashian güzel çıkmak için her şeyi yaptı!

Son dönemde rapçi eşi Kanye West ile boşanacakları iddialarıyla gündemde olan ABD'li yıldız Kim Kardashian, çocukları ve kız kardeşleriyle birlikte tatil için soluğu Karayipler'de aldı. Kardashian'ı kardeşleri yalnız bırakmadı.

Sık sık tatilden pozlarını paylaşan bir isim de Khloe Kardashian idi. Khloe Kardashian seksi mavi transparan plaj elbisesiyle dikkat çekti. Tanga bikinisinin üstüne transparan bir elbise giyen Kardashian güzel çıkmak için her şeyi yaptı. Uzun süre poz vermek için çabalayan Khloe Kardashian'ın o anları kameralara da yansıdı.

Khloe Kardashian o pozlarından beğendiklerini daha sonra paylaştı. Khloe Kardashian'ın seksi paylaşımına ise Tristan Thompson hemen emojilerle yanıt verdi.

Tristan Thompson Khloe Kardashian'ı Kylie Jenner'in en yakın arkadaşı olan manken Jordyn Woods ile aldatmıştı.



