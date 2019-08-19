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Khloe Kardashian'dan plaj pozları! 'Vücut. Zihin...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 10:57 | Son Güncelleme

Sevgilisi kendisini aile dostuyla aldatınca hayatının şokunu yaşayan Khloe Kardashian zor zamanları atlatıyor. Kızıyla bol bol vakit geçiren Kardashian son paylaşımlarıyla beğeni topladı.

Khloe Kardashian'dan plaj pozları! 'Vücut. Zihin...'

ABD’li şov yıldızı Khloe Kardashian, çocuğunun babası Tristan Thompson ile 'ikinci kez ihanet' iddiası sonrası yollarını ayırmıştı. Aile dostlarının ihaneti sonrası zor günler geçiren Khloe Kardashian zamanının çoğunu ailesi ve çocuğuyla geçiriyor.

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Son günlerde tatilde olan Khloe Kardashian güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

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Khloe'nin plajdan paylaştığı pozlar ve düzgün fiziği beğeni topladı.

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Khloe yaptığı paylaşımlarda bu yaz kendine odaklandığını da açıkladı. Khloe Kardashian paylaştığı fotoğrafın altına "Bu yaz kendime konsantre oldum. Aslında kim oluğumu bulmaya çalıştım. Vücut. Zihin. Ruh" yazdı.

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