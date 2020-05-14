Khloe Kardashian’ın eski sevgilisinden ikinci kez hamile olduğu iddia edildi

Ünlü televizyon yıldızı Khloe Kardashian, kızının babası olan eski sevgilisi Tristan Thompson'dan tekrar hamile olduğu iddia edildi. Çıkan haberleri gördükten sonra ünlü isim, Twitter'dan sert bir yanıt verdi.

Khloe Kardashian eski sevgilisinden ikinci kez hamile mi?

Kim Kardashian’ın kendisi gibi ünlü bir reality show yıldızı olan kardeşi Khloe Kardashian, bir süredir yayılan eski sevgilisinden hamile olduğu söylentileri sonrası sessizliğini bozdu.

vNa4oZJ6SUWUed5sj3ZoOQ Tristan Thompson’dan bir çocuğu olan ancak aldatıldığı gerekçesiyle ayrılan 35 yaşındaki Kardashian’ın, Instagram hareketlerinden dolayı eski sevgilisinden ikinci çocuğuna hamile olduğu iddiaları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

"SPERM BAĞIŞI İSTEYEBİLİRİM" Khloe Kardashian, ailece ünlerini borçlu oldukları Keeping Up With the Kardashians adlı reality show programında hamile olduğunu söylememiş, ancak yumurtalarını dondurma kararı aldığını ve çocuklarının öz kardeş olmasını istediği için Thompson’dan sperm bağışlamasını isteyebileceğini söylemişti.

SPL5016881_001 NBA oyuncusu Thompson ile birlikteliğinden True adını verdiği bir kızı bulunan Kardashian, hamilelik dönemi de dahil olmak üzere defalarca aldatıldığını öğrenince ilişkisini noktalaşmıştı.

"HER ŞEYİMİ BİLDİKLERİNİ SANIYORLAR" Hamilelik söylentilerine açıklama getiren Kardashian, attığı tweet’lerle hamileliğin sadece bir dedikodu olduğunu savundu.

Kardashian, “Bugünlerde pek fazla sosyal medyaya girmiyorum ve bu da uzak durma nedenlerimden biri. İnsanların söylediği yaralayıcı şeyler.

Gördüğüm pek çok şey midemi bulandırıyor. Sosyal medya insanları hakkımda her şeyi bildiklerinden emin. Rahmim dahil! Hastalık bu” dedi.