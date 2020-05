Khloe Kardashian’ın eski sevgilisinden ikinci kez hamile olduğu iddia edildi

"SPERM BAĞIŞI İSTEYEBİLİRİM"

Khloe Kardashian, ailece ünlerini borçlu oldukları Keeping Up With the Kardashians adlı reality show programında hamile olduğunu söylememiş, ancak yumurtalarını dondurma kararı aldığını ve çocuklarının öz kardeş olmasını istediği için Thompson’dan sperm bağışlamasını isteyebileceğini söylemişti.