MAGAZİN

Khloe Kardashian kalçasına photoshop yapınca...

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.03.2019 09:55 | Son Güncelleme

Khloe Kardashian şubat ayında kız kardeşleri Kendall Jenner ve Kourtney Kardashian ile kamera karşısına geçmiş, seksi pozlar vermişlerdi. Khloe dün de bu pozların devamını paylaştı ama bu kez alay konusu oldu...

Khloe Kardashian kalçasına photoshop yapınca...

İhanet haberleriyle gündemde olan Khloe Kardashian kendini sosyal medyaya verdi.

TV Şovu yıldızı Khloe Kardashian, şubat ayında kardeşleri Kendall Jenner ve Kourtney Kardashian ile verdikleri seksi pozların devamını dün sosyal medya hesabından paylaştı…

Khloe Kardashian’ın bu fotoğrafı sosyal medyanın kendisiyle dalga geçmesine sebep oldu.

khloe-1

Yaptığı paylaşım onbinlerce yorum aldı. Çünkü keskin gözlü takipçiler, Kardashian’ın fotoğraflarına photoshop yaptığını ortaya çıkardı.

Khloe’nin paylaştığı bir fotoğrafta, poposu ve kafasının ölçülerinin vücuduna göre fazla büyük olduğunu iddia ettiler.

khloe1

Kardashian'a “Tamam seni seviyorum ama poponun ve başının bedeninden büyük olduğunun farkında değil misin?”, “Tatlım, kafanı ve poponu vücuduna göre ayarlayamamışsın” gibi yorumlar yapıldı…

ABD’li şov yıldızı Khloe Kardashian, çocuğunun babası Tristan Thompson ile 'ikinci kez ihanet' iddiası sonrası yollarını ayırmıştı. Thompson, Kardashian ailesinin yakın dostu olan Jordyn Woods’la birlikte olmuştu.

Aslan kendisini besleyen sahibini öldürdüAslan kendisini besleyen sahibini öldürdü
Olay sözler: Sizi kadın değil ihtiyacımı görecek...Olay sözler: Sizi kadın değil ihtiyacımı görecek...
Survivor'da sevgili şoku! Gelen mesajlarla gözyaşlarını tutamadıSurvivor'da sevgili şoku! Gelen mesajlarla gözyaşlarını tutamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Khloe Kardashian Khloe Kardashian estetik Khloe Kardashian kalça

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Şok suçlama: Ruslar 40 saniyede bir saldırı düzenliyor

Şok suçlama: Ruslar 40 saniyede bir saldırı düzenliyor

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

İlçede büyük panik! Binlercesi etrafa saçıldı!

İlçede büyük panik! Binlercesi etrafa saçıldı!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bizimkiler'in Abbas'ı Hikmet Karagöz'ün zor anları

Bir süre önce felç geçirmişti! Usta oyuncu merdivenden düştü

Merve Boluğur'un alacak davasından yeni gelişme

O diziden alacaklıydı! Davada yeni gelişme

Mehmet Akif Alakurt'tan Ece Erken ve Bircan Bali'ye olay sözler

Olay sözler: Sizi kadın değil ihtiyacımı görecek...

Survivor 2019'da iletişim ödülünde Melisa'ya sevgili şoku! Gözyaşlarına boğuldu!

Survivor'da sevgili şoku! Gelen mesajlarla gözyaşlarını tutamadı

Burcu Esmersoy ile Dünya Avucunuzda Fox TV'de ne zaman başlıyor?

Burcu Esmersoy dünyayı gezdirecek!

Seren Serengil ve Yaşar İpek Maldivler'de nikah tazeledi!

Ünlü çift Maldivler'de nikah tazeledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.