Khloe Kardashian kalçasına photoshop yapınca...

İhanet haberleriyle gündemde olan Khloe Kardashian kendini sosyal medyaya verdi.

TV Şovu yıldızı Khloe Kardashian, şubat ayında kardeşleri Kendall Jenner ve Kourtney Kardashian ile verdikleri seksi pozların devamını dün sosyal medya hesabından paylaştı…

Khloe Kardashian’ın bu fotoğrafı sosyal medyanın kendisiyle dalga geçmesine sebep oldu.

Yaptığı paylaşım onbinlerce yorum aldı. Çünkü keskin gözlü takipçiler, Kardashian’ın fotoğraflarına photoshop yaptığını ortaya çıkardı.

Khloe’nin paylaştığı bir fotoğrafta, poposu ve kafasının ölçülerinin vücuduna göre fazla büyük olduğunu iddia ettiler.

Kardashian'a “Tamam seni seviyorum ama poponun ve başının bedeninden büyük olduğunun farkında değil misin?”, “Tatlım, kafanı ve poponu vücuduna göre ayarlayamamışsın” gibi yorumlar yapıldı…

ABD’li şov yıldızı Khloe Kardashian, çocuğunun babası Tristan Thompson ile 'ikinci kez ihanet' iddiası sonrası yollarını ayırmıştı. Thompson, Kardashian ailesinin yakın dostu olan Jordyn Woods’la birlikte olmuştu.



