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Khloe Kardashian: Kylie Jenner bebeğini emzirmemeyi seçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2020 14:55 | Son Güncelleme

Kendisinin, yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle bebeğini emziremediğini, ama kardeşi Kylie Jenner’ın isteyerek emzirmeyi tercih etmediğini açıklayan Khloe Kardashian, Jenner hayranlarını kızdırdı.

Khloe Kardashian: Kylie Jenner bebeğini emzirmemeyi seçti

Dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, 2 yaşına giren kızı Stormi’yi kendi isteğiyle emzirmemeyi seçti. Bu bilgiyi, ablası Khloe Kardashian verdi. 22 yaşındaki reality show yıldızı ve kozmetik şirketi sahibi Jenner hakkında konuşan 35 yaşındaki ablası Khloe, kendisinin kızı True’yu bazı sorunlar nedeniyle emziremediğini açıklarken, kız kardeşinin ise kızı Stormi’yi emzirmemeyi tercih ettiğini söyledi.

Bebeği için mama satın alacağı zamanı anlatırken, “Kim’e (Kardashian) sordum ve Kylie’nin emzirmeyeceğini biliyordum. Bu, Kylie’nin başından beri tercihiydi ve Almanya’dan mama buldu” ifadesini kullandı.

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Khloe Kardashian, NBA yıldızı olan ayrıldığı sevgilisi Tristian Thompson’dan olan kızını, Kylie Jenner’dan iki ay sonra dünyaya getirmişti.

Rap yıldızı sevgilisi Travis Scott ile birlikteliğinden olan kızını 1 Şubat 2018’de dünyaya getiren Kylie Jenner, kızı Stormy'yi doğurduktan sonra Coachella'ya gittiği için ve tırnakları bir anneye göre aşırı uzun olduğu için sosyal medyada eleştirilerin hedefinde bir anne oldu. Hayranları, emzirme açıklamasıyla, anneliğini eleştirmek için fırsat kollayanlara koz verdiği için Khloe Kardashian’a ateş püskürdü.

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