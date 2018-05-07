Khloe Kardashian parkta! Herkes ona baktı

Doğuma bir hafta kala sevgilisi tarafından aldatılan Khloe Kardashian ilk kez bebeğiyle...
Khloe Kardashian ilk kez bebeğiyle
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Önceki hafta bebeğini dünyaya getiren Khloe Kardashian, ilk kez bebeğiyle görüntülendi.
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Kardashian, True adını verdiği kızıyla Cleveland’deki Ohio Park’ta pazar yürüyüşü yaparken objektiflere takıldı.
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12 Nisan’da doğan bebeğini pusetin üzerini örterek paparazzilerden saklayan Kardashian, bebeğinin bakıcısıyla yürüyüşteydi.
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33 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, dokuz aylık hamileyken erkek arkadaşı NBA yıldızı Tristan Thompson tarafından aldatıldığı haberleriyle gündeme gelmişti.
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Aldatılma görüntülerinin yayınlanmasından 24 saat sonra bebeğini dünyaya getiren Kardashian’ın erkek arkadaşını affettiği biliniyor.
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