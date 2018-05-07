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Khloe Kardashian parkta! Herkes ona baktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.05.2018 16:59 | Son Güncelleme

Khloe Kardashian ilk kez bebeğiyle Kızı True’yu önceki hafta dünyaya getiren Khloe Kardashian, ilk kez bebeğiyle yürüyüşte görüntülendi.

Doğuma bir hafta kala sevgilisi tarafından aldatılan Khloe Kardashian ilk kez bebeğiyle...

Khloe Kardashian ilk kez bebeğiyle

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Önceki hafta bebeğini dünyaya getiren Khloe Kardashian, ilk kez bebeğiyle görüntülendi.
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Kardashian, True adını verdiği kızıyla Cleveland’deki Ohio Park’ta pazar yürüyüşü yaparken objektiflere takıldı.
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12 Nisan’da doğan bebeğini pusetin üzerini örterek paparazzilerden saklayan Kardashian, bebeğinin bakıcısıyla yürüyüşteydi.
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33 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, dokuz aylık hamileyken erkek arkadaşı NBA yıldızı Tristan Thompson tarafından aldatıldığı haberleriyle gündeme gelmişti.
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Aldatılma görüntülerinin yayınlanmasından 24 saat sonra bebeğini dünyaya getiren Kardashian’ın erkek arkadaşını affettiği biliniyor.
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