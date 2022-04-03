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  4. Khloe Kardashian pembe taytıyla spor yaptığı anları paylaştı! Kalçasına gelen yorumlara çok kızdı

Khloe Kardashian pembe taytıyla spor yaptığı anları paylaştı! Kalçasına gelen yorumlara çok kızdı

03.04.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian'ın kardeşi Khloe Kardashian kıvrımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor. Kalçasının implant olduğuna dair yorumlara kızan ünlü isim spor yaptığı anlarda kalçasına gelen yorumlardan birine çok kızdı.

Khloe Kardashian pembe taytıyla spor yaptığı anları paylaştı! Kalçasına gelen yorumlara çok kızdı

2007 yılında ekrana gelmeye başlayan reality şov Keeping Up with the Kardashians ile dünya çapında üne kavuşan ailenin üyelerinden Khloe Kardashian spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kim Kardashian'ın kendisi gibi kıvrımlı kardeşinin spor anında kalçaları dikkat çekti.

Sık sık implant olduğu iddia edilen kalçaları sebebiyle gündeme gelen Khloe Kardashian bu sefer kendini tutamadı.

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Khloe Kardashian, bir fan sayfasının gönderisine 'O esneme hareketleri yaparken resmen popo implantlarını görebiliyorsunuz' yazan kullanıcıya yanıt verdi.

"Ünlü isim yorumu yapan kişiye 'aptal' diyerek şunları söyledi: "Taytın üstündeki çizgi detayları yüzünden böyle gözüküyor. Bu çok komik! Sizler resmen kötü olan her şeye inanmak istiyorsunuz."

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Khloe Kardashian Kim Kardashian
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