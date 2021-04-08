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Khloe Kardashian, photoshop söylentilerine soyunarak yanıt verdi

08.04.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardashian ailesinin son günlerde gündemden düşmeyen üyesi Khloe Kardashian, büyükannesi tarafından çekilen, paylaşılan ama sonrasında silinen fotoğrafı yüzünden başı belada. Vücudunun o fotoğraftaki gibi olmadığını göstermek için canlı yayında soyunan Khloe Kardashian, 'mükemmel olmak için dayanılmaz bir baskı hissettiğini' söylüyor.

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Khloe Kardashian, büyükannesinin çekip paylaştığı fotoğraf yüzünden zor günler geçiriyor. Good American markasının çekimleri için kamerası karşısına geçen ve leopar desenli bir bikiniyle pozlar veren Khloe Kardashian’ın filtresiz görüntüleri sosyal medyada olay oldu.

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Sosyal medyada büyük olay olan 36 yaşındaki realite yıldızı, baskılara daha fazla dayanamayarak bir canlı yayın başlatıp soyunarak vücudunu sergiledi. Beden imajıyla mücadeleleri hakkında bir açıklama yapan televizyon yıldızı 'Halkın benim için belirlediği imkânsız standartlara ulaşmaya çalışmak neredeyse dayanılmaz' dedi.

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Tartışmayı başlatan orijinal fotoğraf, Khloe'nin muhtemelen annesi Kris Jenner'ın Palm Springs'teki evinde, leopar desenli ipli bikiniyle havuzun yanında durduğunu gösteriyor.

KHLOE KARDASHİAN’IN AÇIKLAMASI

'Mükemmel değilim ama size söz veriyorum, hayatımı her gün olabildiğince dürüst, empati ve nezaketle yaşamaya çalışıyorum. Hata yapmadığım anlamına gelmez. Ama yalan söylemeyeceğim. Halkın benim için belirlediği imkânsız standartlara ulaşmaya çalışmak neredeyse dayanılmaz.'


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Khloe Kardashian Instagram
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