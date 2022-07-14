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Khloe Kardashian "Prezervatif tak..." diyerek kızmıştı! Tristan Thompson ile bebek kararı

14.07.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardashian ailesinin öne çıkan isimlerinden Khloe Kardashian'ın özel hayatı sık sık gündeme geliyor. Defalarca kez aldatılan ünlü TV yıldızı başka bir kadından çocuğu ortaya çıkan Tristan Thompson ile birlikte ikinci kez bir bebek sahibi olmaya karar verdi. Khloe Kardashian'nın hamile kalması sıkıntılı olacağı için taşıyıcı anne aracılığıyla ikinci çocuğunu kucağına alacak.

Khloe Kardashian "Prezervatif tak..." diyerek kızmıştı! Tristan Thompson ile bebek kararı

Khloe Kardashian, bir dargın bir barışık sevgilisi ve kızı True'nun babası basketbol yıldızı Tristan Thompson ile yaşadığı karışık ilişkiyle sık sık gündeme geliyor.2019 yılında ihanet iddiaları sonrası ayrılan çift daha sonra yeniden barıştı.

Thompson, geçtiğimiz aylarda; kısa süre aşk yaşadığı spor hocası Maralee Nichols'dan bir bebek sahibi olduğunu sonunda kabul etmek zorunda kaldı. Sevgilisinin bir çocuğu olduğunu duyan Kardashian çileden çıktı ve "Ya prezervatif kullanırsın ya vazektomi yaptırırsın ya da başka eyaletlerde tanıştığın rastgele insanlarla birlikte olmazsın. Bu, o kadar da zor değil” diyerek isyan etti.

Khloe Kardashian'ın Tristan Thompson'un çocuğunun olduğunu öğrenince... "Prezervatif tak..."Khloe Kardashian'ın Tristan Thompson'un çocuğunun olduğunu öğrenince... "Prezervatif tak..."

Ancak çiftin ilişkisinden çok da bir sorun olmadı. Khloe Kardashian "Prezervatif tak..." diyerek kızdığı Tristan Thompson ile ikinci kez bebek yapmaya karar verdi.

PQW

TAŞIYICI ANNE KARARI

Kardashian ailesinin en küçüğü Khloe Kardashian, ikinci kez anne olmak istiyordu. Kardashian eğer hamile kalırsa, ya kendisinin ya da bebeğinin hayatı tehlikeye girecekti. Çift bu sebeple taşıyıcı anne aracılığıyla bebek sahibi olmaya karar verdi. Kardashian ailesine yakın kaynaklar bebeğin kasım ayında dünyaya geleceğini iddia etti.


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Khloe Kardashian
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