Khloe Kardashian "Prezervatif tak..." diyerek kızmıştı! Tristan Thompson ile bebek kararı

Khloe Kardashian, bir dargın bir barışık sevgilisi ve kızı True'nun babası basketbol yıldızı Tristan Thompson ile yaşadığı karışık ilişkiyle sık sık gündeme geliyor.2019 yılında ihanet iddiaları sonrası ayrılan çift daha sonra yeniden barıştı.

Thompson, geçtiğimiz aylarda; kısa süre aşk yaşadığı spor hocası Maralee Nichols'dan bir bebek sahibi olduğunu sonunda kabul etmek zorunda kaldı. Sevgilisinin bir çocuğu olduğunu duyan Kardashian çileden çıktı ve "Ya prezervatif kullanırsın ya vazektomi yaptırırsın ya da başka eyaletlerde tanıştığın rastgele insanlarla birlikte olmazsın. Bu, o kadar da zor değil” diyerek isyan etti.

Ancak çiftin ilişkisinden çok da bir sorun olmadı. Khloe Kardashian "Prezervatif tak..." diyerek kızdığı Tristan Thompson ile ikinci kez bebek yapmaya karar verdi.

TAŞIYICI ANNE KARARI

Kardashian ailesinin en küçüğü Khloe Kardashian, ikinci kez anne olmak istiyordu. Kardashian eğer hamile kalırsa, ya kendisinin ya da bebeğinin hayatı tehlikeye girecekti. Çift bu sebeple taşıyıcı anne aracılığıyla bebek sahibi olmaya karar verdi. Kardashian ailesine yakın kaynaklar bebeğin kasım ayında dünyaya geleceğini iddia etti.



