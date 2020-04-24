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Khloe Kardashian Tristan Thompson'dan bebek sahibi olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 13:55 | Son Güncelleme

Khloe Kardashian'ı aldatan Tristan Thompson ile aralar yumuşadı... Yumurtalarını donduran ünlü yıldızın eski sevgilisinden çocuk sahibi olmayı planlaması herkesi şoke etti.

Kardashian- Jenner ailesinin üyelerinden Khloe Kardashian'ın eski sevgilisi Tristan Thompson'dan bir çocuk daha dünyaya getirmeyi planladığı ortaya çıktı.

35 yaşındaki Kardashian, ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı TV şovunun yeni bölümünde, bir çocuk daha dünyaya getirmekle ilgili planlarını açıkladı.

Programda Khloe Kardashian, 12 tane yumurtasını dondurduğunu doktorunun söylediğine göre bunlardan beş tanesinin güçlü olduğunu söyledi.

Khloe Kardashian'ın, kendisini aldattığı için yollarını ayırdığı Tristan Thompson'ın da daha önce sperm donörü olmak konusunda ona destek verdiği belirtildi.

ÇOK FENA ALDATILMIŞTI

Tristan Thompson ile Khloe Kardashian, bir süre birlikte olmuşlardı. Bir kız çocukları olan çift evlilik planları yaparken Thompson, Kardashian'ı bir kez aldattı. Ancak aldattığı isim herhangi biri değildi. İlk aldatmayı affeden Kardashian, sevgilisi kendisini kız kardeşi Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşıyla aldatınca bu kez yollarını kesin olarak ayırmıştı.

Jenner'ın en yakın arkadaşı hatta aynı evi paylaştığı dostuyla birlikte olan Tristan Thompson aileden veto yemişti. Jordyn Woods ile ise tüm bağlar kopmuştu.

Yeni yeni görüşmeye başlayan ikilinin bir kız çocukları var.

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