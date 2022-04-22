Khloe Kardashian yeni yaşında kıvrımlarını sergiledi

Kardashian-Jenner kardeşlerin son dönemde öne çıkan isimlerinden Kourtney Kardashian Travis Barker ile yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Daha önce daha kaliteli bir cinsellik için Barker ile kısa süreli seks orucu yaptığını itiraf eden Kourtney Kardashian yeni yaşını kutladı.

Kourtney Kardashian'ın yakın çevresi ve eşi evin her yanını çiçeklerle donattı. Kourtney Kardashian ise doğum gününde bahçesinde minik bikinisini giyip güneşlendi.

Yeni yaşının keyfini çıkaran ünlü isim bahçede minik bikinisiyle poz verdi ve kıvrımlarını sergiledi.



