MAGAZİN

Khloe Kardashian yine yakalandı! Rezil oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.04.2019 10:42 | Son Güncelleme

Kardashian-Jenner ailesinin Instagram ile ilişkisi malum. Yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme gelen aile zaman zaman ise dikkatli takipçiler sayesinde rezil oluyor...

Khloe Kardashian yine yakalandı! Rezil oldu

Khloe Kardashian son aylarda sıkıntılı zamanlar geçirdi. Çoğunun babası da olan erken arkadaşı Tristan Thompson tarafından aldatılan Khloe o günlerden beri kendini toparlamaya çalışıyor.

En son Diana Ross'un doğum gününde seksi tarzıyla dikkat çeken ünlü yıldız oldukça formda görünüyordu. Hatta öyle ki o gecenin en dikkat çeken ismiydi; fotoğrafları günlerce gündemde kaldı.

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Ancak o fotoğrafları beğenmemiş olacak ki Khloe Kardashian bu fotoğrafları kendi Instagram hesabından paylaşırken fotoşop yaptı.

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Fotoğrafların orijinalinde gayet hoş gözüken ve neresine fotoşop yaptığı anlaşılamayan televizyon yıldızını elleri ele verdi.

Dikkatli hayranları Khloe'nin ellerinde bir tuhaflık olduğunu hemen anladılar. Khloe Kardashian'ın bu fotoğrafta olması gerkenden çok parmağı vardı...

Hayranları bu durumu fark eder etmez fotoğrafı mesaj yağmuruna tuttu ve ünlü yıldıza neden 5'ten fazla parmağı olduğunu sormaya başladılar.


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