KHO darbe girişimi davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki (KHO) eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklar ve avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından ara karar için Cumhuriyet Savcısı'ndan görüşü soruldu.

Savcı, esasa ilişkin savunmalarını henüz yapmayan sanıkların gelecek celse hazır edilmesini ve tutuklu sanıkların tahliyeye yönelik taleplerinin de reddedilmesini istedi.

Müzakerenin ardından ara kararları açıklayan mahkeme heyeti, ankesörlü ve ardışık arama kaydı tespit edilen sanıklara ilişkin bilirkişi raporu alınmasına, esasa ilişkin savunması henüz alınmayan sanıkların gelecek celse dinlenilmesine ve dinlenilmeyen tanıkların dinlenilmesi için müzekkere yazılmasına hükmetti.

Mahkeme, ayrıca tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Davanın görülmesine Aralık ayında devam edilecek.

