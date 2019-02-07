KHO’dan ihraç edilen şahıs FETÖ’den tutuklandı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan ve Kara Harp Okulundan (KHO) daha önce ihraç edilen şahıs, mahkemece tutuklandı.
Edilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan B.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan B.D., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.D., ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Tüm köy su altında kalmıştı! Evler yeniden ortaya çıktı
Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı
70 yıllık gizem! Aldığı karar gündemi sarstı!
CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'
Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi
Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Okuyucu Yorumları 0 yorum