Kia Sportage JBL Black Edition karşınızda

Kia Sportage JBL Black Edition İngiltere pazarı için tanıtıldı. Kia Sportage JBL Black Edition tasarım konusunda iddialı olduğu kadar ses sistemiyle de dikkat çekiyor.

KIA SPORTAGE JBL BLACK EDITION KARŞINIZDA

Sınırlı sayıda üretilen modelin adı, tümü standart olan subwoofer, harici amplifikatör ve ön merkez hoparlörü olan sekiz hoparlörlü JBL premium ses sisteminden gelmektedir. Diğer öne çıkan özellikler arasında parlak siyah dış detaylar yer alıyor. Bu siyah detaylar ızgara çerçevesi, koruma plakaları, farlar, sis lambaları ve tavan raylar olarak sıralanıyor.

KIA SPORTAGE JBL BLACK EDITION TASARIM KONUSUNDA DA FARKLI

Bu arada, ön ve yan bölümlerde parlak detaylar, ön ve arkada koyulaştırılmış Kia amblemleri, 17 inçlik siyah alaşımlı jantlar dikkatlerden kaçmıyor. Gövde renginde kapı kolları ve özel 'Sportage' logoları modeli farklı kılıyor.

KIA SPORTAGE JBL BLACK EDITION’IN İÇ MEKANI NASIL?

Koreli üretici bu özel modelin iç mekanını da farklı kılmış. Modelde deri kaplama direksiyon, vites ve kapı kolları ile siyah deri döşemeye yer verilmiş. İç mekandan bahsetmişken, standart donanım da 360 derecelik çevre görüş kamerası, ön ve arka park mesafesi uyarı sensörleri ve panoramik sunroof gibi konfor detayları yer alıyor. Ayrıca, anahtarsız çalıştırma, ısıtmalı ön ve arka koltuklar ve ısıtmalı direksiyon simidi de modele entegre edilmiş.