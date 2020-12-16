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Kia Sportage JBL Black Edition karşınızda

16.12.2020 17:10 | Son Güncelleme:
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Kia Sportage JBL Black Edition karşınızda

Kia, Sportage JBL Black Edition modelini ortaya çıkardı. Model JBL ile birlikte geliştirilmiş.

Kia Sportage JBL Black Edition İngiltere pazarı için tanıtıldı. Kia Sportage JBL Black Edition tasarım konusunda iddialı olduğu kadar ses sistemiyle de dikkat çekiyor.

Kia Sportage JBL Black Edition karşınızda

KIA SPORTAGE JBL BLACK EDITION KARŞINIZDA

Sınırlı sayıda üretilen modelin adı, tümü standart olan subwoofer, harici amplifikatör ve ön merkez hoparlörü olan sekiz hoparlörlü JBL premium ses sisteminden gelmektedir. Diğer öne çıkan özellikler arasında parlak siyah dış detaylar yer alıyor. Bu siyah detaylar ızgara çerçevesi, koruma plakaları, farlar, sis lambaları ve tavan raylar olarak sıralanıyor.

Kia Sportage JBL Black Edition karşınızda

KIA SPORTAGE JBL BLACK EDITION TASARIM KONUSUNDA DA FARKLI

Bu arada, ön ve yan bölümlerde parlak detaylar, ön ve arkada koyulaştırılmış Kia amblemleri, 17 inçlik siyah alaşımlı jantlar dikkatlerden kaçmıyor. Gövde renginde kapı kolları ve özel 'Sportage' logoları modeli farklı kılıyor.

Kia Sportage JBL Black Edition karşınızda

KIA SPORTAGE JBL BLACK EDITION’IN İÇ MEKANI NASIL?

Koreli üretici bu özel modelin iç mekanını da farklı kılmış. Modelde deri kaplama direksiyon, vites ve kapı kolları ile siyah deri döşemeye yer verilmiş. İç mekandan bahsetmişken, standart donanım da 360 derecelik çevre görüş kamerası, ön ve arka park mesafesi uyarı sensörleri ve panoramik sunroof gibi konfor detayları yer alıyor. Ayrıca, anahtarsız çalıştırma, ısıtmalı ön ve arka koltuklar ve ısıtmalı direksiyon simidi de modele entegre edilmiş.

Kia Sportage JBL Black Edition karşınızda

KIA SPORTAGE JBL BLACK EDITION’DA HANGİ GÜVENLİK DONANIMLARI VAR?

Sürücü asistanı sistemlerine gelince, bunlar arasında en dikkat çekenler; şerit koruma asistanı, uzun far asistanı, hız sınırı, sürücü dikkat uyarısı, römork denge asistanı, yokuş kalkış asistanı ve yaya algılama özellikli İleri çarpışma önleme yardımı olarak sıralanır.

Kia Sportage JBL Black Edition karşınızda

KIA SPORTAGE JBL BLACK EDITION’DA HANGİ MOTOR İLE GELİYOR?

Sportage JBL Black Edition müşterilere, altı ileri manuel veya yedi ileri DCT otomatik şanzıman ile sunuluyor. Bu şanzımanlar 1.6 litrelik t-GDi makine ile sunuluyor. Bu motor 174 bg güç üretiyor. Benzinli ünitelerin yanı sıra dizel makine de sunuluyor. O makine 136 bg güç üretiyor.

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