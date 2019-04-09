İSTANBUL (AA) - Kibar Holding, Kocaeli Valiliği'nin koordinatörlüğünde iş arayanları ve işverenleri bir araya getirerek istihdama katkı sağlamak amacıyla bu sene ikinci kez düzenlenen Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri’nde (KOİF'19), grup şirketlerinden Assan Alüminyum, Assan Hanil ve Posco Assan ile yer aldı.

Kibar Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Holding, Kocaeli Valiliği’nin koordinatörlüğünde Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası iş birliğinde, istihdama katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri’nde üç grup şirketiyle birden yer aldı.

Türkiye’nin yassı alüminyum sektörünün lider üreticisi Assan Alüminyum, Türkiye otomotiv sektörünün önemli ana parça tedarikçilerinden Assan Hanil ve Türkiye’nin ilk ve tek paslanmaz çelik üreticisi Posco Assan stantlarıyla yer aldığı ve bu sene ikincisi organize edilen fuar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlendi.