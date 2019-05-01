Kibar Holding, resim yarışmasıyla bugüne kadar 7 bine yakın çocuğa ulaştı

Kibar Holding, sanata destek olma ve çocukları sanata teşvik etme vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği ve artık geleneksel hale gelen 23 Nisan Resim Yarışması’nın bu yıl 3’üncüsünü düzenledi. Teması, "Ben Büyüdüğümde Dünya" olan yarışmada, Grup bünyesindeki çalışanların çocukları arasından 12 çocuk, Kibar Holding’te yapılan törenle ödüllerine kavuştu.

Kibar Holding’in sanata destek olma ve çocukları sanata teşvik etme vizyonuyla üç yıldır Holding ve grup şirketlerinin çalışanlarının çocuklarına yönelik düzenlediği 23 Nisan Resim Yarışması’nın ödülleri, Kibar Holding’te gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Başta Kibar Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ve Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı olmak üzere çalışanların katılımıyla düzenlenen törende, çocuklar ödüllerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kayabaşı: "Çocuklarımıza sanat sevgisi aşılıyoruz"

Törende konuşan Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, ülkelerin gelişmişlik seviyesinin sanata ve sanatçıya verilen değerle ölçüldüğünü vurgulayarak, çocuklara sanat sevgisini erken yaşlardan itibaren aşılamanın önemine işaret etti. Kibar Holding olarak bu kapsamda üç yıldır 23 Nisan Resim Yarışması’nı düzenlendiklerini hatırlatan Kayabaşı, çocukların yarışamaya olan ilgisinin her geçen yıl katlanarak artmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.