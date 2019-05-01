HABER

Kibar Holding, resim yarışmasıyla bugüne kadar 7 bine yakın çocuğa ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 11:50 | Son Güncelleme

Kibar Holding, sanata destek olma ve çocukları sanata teşvik etme vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği ve artık geleneksel hale gelen 23 Nisan Resim Yarışması’nın bu yıl 3’üncüsünü düzenledi.

Kibar Holding, resim yarışmasıyla bugüne kadar 7 bine yakın çocuğa ulaştı

Kibar Holding, sanata destek olma ve çocukları sanata teşvik etme vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği ve artık geleneksel hale gelen 23 Nisan Resim Yarışması’nın bu yıl 3’üncüsünü düzenledi. Teması, "Ben Büyüdüğümde Dünya" olan yarışmada, Grup bünyesindeki çalışanların çocukları arasından 12 çocuk, Kibar Holding’te yapılan törenle ödüllerine kavuştu.

Kibar Holding’in sanata destek olma ve çocukları sanata teşvik etme vizyonuyla üç yıldır Holding ve grup şirketlerinin çalışanlarının çocuklarına yönelik düzenlediği 23 Nisan Resim Yarışması’nın ödülleri, Kibar Holding’te gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Başta Kibar Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ve Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı olmak üzere çalışanların katılımıyla düzenlenen törende, çocuklar ödüllerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kayabaşı: "Çocuklarımıza sanat sevgisi aşılıyoruz"
Törende konuşan Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, ülkelerin gelişmişlik seviyesinin sanata ve sanatçıya verilen değerle ölçüldüğünü vurgulayarak, çocuklara sanat sevgisini erken yaşlardan itibaren aşılamanın önemine işaret etti. Kibar Holding olarak bu kapsamda üç yıldır 23 Nisan Resim Yarışması’nı düzenlendiklerini hatırlatan Kayabaşı, çocukların yarışamaya olan ilgisinin her geçen yıl katlanarak artmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Bu seneki yarışmaya 300’e yakın resmin gönderildiğini ve bunların arasından 12’sinin ödüllendirildiğini belirten Kayabaşı, "Jürimiz, çocuklarımızın üretici hayal dünyasının aynası olan birbirinden güzel bu resimler arasında seçim yapmakta her sene biraz daha zorlanıyor. Bizim için en büyük mutluluk çocuklarımızın inandığı ve sevdiği şeyler için çalışıp çabaladığını görmek" diye konuştu.

Çocuklar gelecekteki dünyayı resmettiler
Yarışmanın her yıl farklı bir temada düzenlendiğini, bu yılki temanın da "Ben Büyüdüğümde Dünya" olarak belirlendiğini kaydeden Kayabaşı sözlerini şöyle tamamladı: "Kibar Holding olarak 2013 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UNGC) imzaladık. Yarışmamızın bu yılki temasını belirlerken bu sürece hem katkı sunmayı hem de çocuklarımızın çevresel sorunlara olan farkındalığını artırmayı amaçladık. Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek ve onlara çok daha güzel bir gelecek bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz".

PARTNERDikkat! O programlarla bilinçaltınızı yönetiyorlarDikkat! O programlarla bilinçaltınızı yönetiyorlar
23. Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu23. Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu
1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!

1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!

Tanklar yerli füze Tanok ile vuracak

Dünya Türk füzesi Tanok'u konuşuyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge: Yaz tedbirleri başlıyor

81 ilde başlıyor! Yasaklandı

3 katlı mağaradan çıkardılar! PKK'nın oyunu böyle bozuldu

3 katlı mağaradan çıkardılar! PKK'nın oyunu böyle bozuldu

İşçi Bayramını kutlamaya giden işçiler kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İşçi Bayramını kutlamaya giden işçiler kaza yaptı!

Geçmişten günümüze 1 Mayıs afişleri

Geçmişten günümüze 1 Mayıs afişleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.