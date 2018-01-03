MAGAZİN

Kibariye: 'Bacaklarım tutmuyor'

MAGAZİN HABERLERİ | 03.01.2018 09:29 | Son Güncelleme 7 saat önce

2018’i yurtdışında karşılayan ünlüler, önceki akşam Türkiye’ye döndü.

İşte Atatürk Havalimanı’nda objektife takılanlar...

Tatilden dönen ünlü isimler

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Kibariye

Kibariye
Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık’la birlikte poz verdi.
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Şarkıcı, “Yılbaşı günü Almanya ve Belçika’da 4 konser verdim.

Şarkıcı, “Yılbaşı günü Almanya ve Belçika’da 4 konser verdim.
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Rekor bende. Yorgunluktan bacaklarım tutmuyor” dedi.

Rekor bende. Yorgunluktan bacaklarım tutmuyor” dedi.
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Kibariye'nin yorgunluğu gözlerine ve solgun yüzüne yansımıştı. 

Kibariye'nin yorgunluğu gözlerine ve solgun yüzüne yansımıştı. 
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Ece Erken

Ece Erken
Ece Erken, oğlu Eymen ve annesi Leyla Erken ile birlikte Kıbrıs dönüşü Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi.
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Yol yorgunu olduğunu söyleyen sunucu, hızla kendini havalimanında bekleyen aracına attı.

Yol yorgunu olduğunu söyleyen sunucu, hızla kendini havalimanında bekleyen aracına attı.
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Selçuk Yöntem

Selçuk Yöntem
Selçuk Yöntem ve eşi Cihan Yöntem geleneği bozmayıp yeni yıla Kıbrıs’ta girdi. Havalimanında objektife yansıyan çift, “Kıbrıs’ta eş-dost var. Bizim için maneviyatı yüksek” diye konuştu.
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Perran Kutman ve Koral Sarıtaş

Perran Kutman ve Koral Sarıtaş
Perran Kutman ve eşi Koral Sarıtaş, 2018’e yurtdışında giren ünlüler arasındaydı. Kutman eşiyle birlikte Hindistan, Maldivler ve Dubai’yi kapsayan bir tur yaptıklarını söyledi.
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Linet

Linet
Yılbaşı gecesi Kıbrıs’taki Colony Hotel&Casino’da sahneye çıkan Linet de yurda döndü. Şarkıcı kendisini bekleyen özel aracına binerken objektife gülümseyerek poz verdi.
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Muazzez Ersoy

Muazzez Ersoy
Yılbaşı gecesi Kıbrıs’ta sahneye çıkan Muazzez Ersoy, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Şarkıcı, “Karar aldım, konuşmayacağım” diyerek muhabirlere takıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Kibariye yılbaşı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Seni gördüm benim de bacaklarım tutmuyor artık
bir perran kutmanı tanıdım o da makyajlı:)))
yurt dışında girince madalyamı veriyorlar bu neyin kafası
TAMAM DERDİMİZ DE BUYDU BİTTİ...OHH RAHATLADIK..
allahım bune güzellik yarabbim
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