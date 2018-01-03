Kibariye: 'Bacaklarım tutmuyor'
2018’i yurtdışında karşılayan ünlüler, önceki akşam Türkiye’ye döndü.
İşte Atatürk Havalimanı’nda objektife takılanlar...
Tatilden dönen ünlü isimler
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Kibariye
Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık’la birlikte poz verdi.
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Şarkıcı, “Yılbaşı günü Almanya ve Belçika’da 4 konser verdim.
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Rekor bende. Yorgunluktan bacaklarım tutmuyor” dedi.
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Kibariye'nin yorgunluğu gözlerine ve solgun yüzüne yansımıştı.
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Ece Erken
Ece Erken, oğlu Eymen ve annesi Leyla Erken ile birlikte Kıbrıs dönüşü Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi.
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Yol yorgunu olduğunu söyleyen sunucu, hızla kendini havalimanında bekleyen aracına attı.
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Selçuk Yöntem
Selçuk Yöntem ve eşi Cihan Yöntem geleneği bozmayıp yeni yıla Kıbrıs’ta girdi. Havalimanında objektife yansıyan çift, “Kıbrıs’ta eş-dost var. Bizim için maneviyatı yüksek” diye konuştu.
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Perran Kutman ve Koral Sarıtaş
Perran Kutman ve eşi Koral Sarıtaş, 2018’e yurtdışında giren ünlüler arasındaydı. Kutman eşiyle birlikte Hindistan, Maldivler ve Dubai’yi kapsayan bir tur yaptıklarını söyledi.
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Linet
Yılbaşı gecesi Kıbrıs’taki Colony Hotel&Casino’da sahneye çıkan Linet de yurda döndü. Şarkıcı kendisini bekleyen özel aracına binerken objektife gülümseyerek poz verdi.
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Muazzez Ersoy
Yılbaşı gecesi Kıbrıs’ta sahneye çıkan Muazzez Ersoy, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Şarkıcı, “Karar aldım, konuşmayacağım” diyerek muhabirlere takıldı.
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