Kibariye: 'Bacaklarım tutmuyor'

Ece Erken, oğlu Eymen ve annesi Leyla Erken ile birlikte Kıbrıs dönüşü Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi.

6 / 10 Yol yorgunu olduğunu söyleyen sunucu, hızla kendini havalimanında bekleyen aracına attı.

7 / 10 Selçuk Yöntem

Selçuk Yöntem ve eşi Cihan Yöntem geleneği bozmayıp yeni yıla Kıbrıs’ta girdi. Havalimanında objektife yansıyan çift, “Kıbrıs’ta eş-dost var. Bizim için maneviyatı yüksek” diye konuştu.