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Kibariye’yi aldatan kocası Ali Küçükbalçık’tan dikkat çeken paylaşım

16.06.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde başka bir kadınla el ele görülen Kibariye’nin kocası Ali Küçükbalçık’tan dikkat çeken paylaşım.

Kibariye’yi aldatan kocası Ali Küçükbalçık’tan dikkat çeken paylaşım

İhanet iddiları Kibariye ve Ali Küçükbalçık çiftini ayırmadı. Başka kadınla el ele görülen Kibariye’nin kocası Ali Küçükbalçık, Instagram hesabının 'Hikaye' bölümüne yüklediği fotoğrafın altına "Kibariyem" notunu düştü.

Daha önce de ihanet, ayrılma ve barışma gibi haberlerle gündeme gelen çift, bu krizin de üstesinden gelmiş gibi görünüyor.

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KİBARİYE: BİLMEM NELER İÇİN YUVAMI YIKAMAM

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın geçtiğimiz günlerde tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele yürürken görüntüleri ortaya çıktı. UçanKuş Tv’de yayınlanan görüntüler ardından Kibariye, aldatma açıklaması yaptı:

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"Gözümle görmedim, belki iş arkadaşıdır. Bütün erkekler eşlerini aldatıyor. Tabii ki görüntüleri Ali’ye soracağım. Bana orijinal delil lazım. Bu yuvayı 24 sene ayakta tuttum. Bilmem neler için yuvamı yıkamam."

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Anahtar Kelimeler:
Kibariye
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