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Kibarlık Budalası 600. kez sahnelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 23:38 | Son Güncelleme

Başrolünü Haldun Dormen'in oynadığı Moliere'in "Kibarlık Budalası" adlı tiyatro oyununun 10 yılda 600. defa sergilenmesi dolayısıyla özel gösterim yapıldı - Haldun Dormen: - "Fransa'nın dışında bir ülkede Moliere'in bir oyununu 600 defa oynamak bence büyük bir başarı"

İSTANBUL (AA) - Başrolünü Haldun Dormen'in oynadığı "Kibarlık Budalası" tiyatro oyunu 600. kez sahnelendi.

Kedi Sahne Sanatları tarafından sahnelenen oyunun 10. yılında 600. defa sahneye konulması dolayısıyla Artı Sahne'de özel gösterim yapıldı.

Tiyatro sanatçısı Haldun Dormen, gösterim öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa'nın dışında Moliere'in bir oyununun 600 defa oynanmasının büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Oyunun uzun süre sahnelenmeye devam etmesi dileğini ifade eden Dormen, "Fransızlar maalesef buna ilgi göstermediler, bu nedenle biraz şaşkınım, çünkü ilgi göstermeleri lazım. Kendi oyunları 600 defa Türkiye gibi yabancı bir ülkede oynanıyor. Oyunun bu kadar iyi gitmesinin sebeplerinden biri de seyircinin salonu doldurması, alkışlaması ve beğenmesi." değerlendirmesinde bulundu.

- "İnsanı insana insanca anlatıyoruz"

Kedi Sahne Sanatları Genel Sanat Yönetmeni Hakan Altıner de oyunda izleyicinin beklediğinden fazlasını bulacağını vurgulayarak, "Binlerce seyirci bugüne kadar oyunda aradığını bulmuş olmalı ki alkışlamaya devam etmiş. Bizim dileğimiz bu hep devam etsin, bütün prodüksiyonlarımız yüzlerce kez perde açsın." diye konuştu.

"Kibarlık Budalası"nın yönetmenliğini de üstelenen Altıner, bir Fransız oyununun yabancı dilde bu kadar çok ve uzun süre oynanmasının bir dünya rekoru olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunu her şeyden önce Haldun Dormen'in büyük enerjisine borçluyuz. Aynı şekilde diğer oyun arkadaşlarımın oyuna sevgiyle sarılmaları da bu oyunun seyirciye güzel yansımasını sağlıyor. Tiyatronun ana kurallarından biri, insanı insana insanca anlatıyor olmamız."

Haldun Dormen'in ilk kez sahnelenmesinden bu yana başrolünü üstlendiği oyunun 10. yılında 600. kez sahnelenmesi dolayısıyla temsilin ardından kutlama töreni düzenlendi.

Törende oyuncuların yanı sıra gösterinin sahnelenmesinde emeği geçenlere plaket verildi, 600. oyun için hazırlanan pasta ile hatıra fotoğrafı çektirildi.

Oyunun özel gösterimine Melda Gür, Ebru Karanfilci, Merve Sevi, Eylem Şenkal, Gencay Gürün gibi isimlerin yanı sıra Haldun Dormen'in ailesi ve tiyatroseverler katıldı.

"Kibarlık Budalası"nda, 17. yüzyıl Fransa'sında, cahil, saf ancak çok zengin bir adam olan Mösyö Jourdain'in asilzade olma adına gösterdiği çabalar konu ediliyor.

Oyunun kadrosunda ayrıca Göksel Kortay, Damla Cercisoğlu, Anıl Yülek, Reyhan Aydınsel, Sadi Özen, Burcu Akyürek ve Efe Yeşilay yer alıyor.

Hakan Altıner'in sahneye koyduğu oyunun kostüm tasarımı Türkan Kafadar'a, dekor tasarımı Gizem Gürsel ve Sedef Kermen'e, ışık tasarımı ise Cengiz Özdemir'e ait.

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