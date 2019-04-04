Kibarlık Budalası 600. kez sahnelendi

İSTANBUL (AA) - Başrolünü Haldun Dormen'in oynadığı "Kibarlık Budalası" tiyatro oyunu 600. kez sahnelendi.

Kedi Sahne Sanatları tarafından sahnelenen oyunun 10. yılında 600. defa sahneye konulması dolayısıyla Artı Sahne'de özel gösterim yapıldı.

Tiyatro sanatçısı Haldun Dormen, gösterim öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa'nın dışında Moliere'in bir oyununun 600 defa oynanmasının büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Oyunun uzun süre sahnelenmeye devam etmesi dileğini ifade eden Dormen, "Fransızlar maalesef buna ilgi göstermediler, bu nedenle biraz şaşkınım, çünkü ilgi göstermeleri lazım. Kendi oyunları 600 defa Türkiye gibi yabancı bir ülkede oynanıyor. Oyunun bu kadar iyi gitmesinin sebeplerinden biri de seyircinin salonu doldurması, alkışlaması ve beğenmesi." değerlendirmesinde bulundu.

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Kedi Sahne Sanatları Genel Sanat Yönetmeni Hakan Altıner de oyunda izleyicinin beklediğinden fazlasını bulacağını vurgulayarak, "Binlerce seyirci bugüne kadar oyunda aradığını bulmuş olmalı ki alkışlamaya devam etmiş. Bizim dileğimiz bu hep devam etsin, bütün prodüksiyonlarımız yüzlerce kez perde açsın." diye konuştu.