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'Kibarlık Budalası' İKÜ Sahnesinde

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 10:42 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Haldun Dormen’in başrolünü üstlendiği Kibarlık Budalası oyunu İKÜ sahnesinde izleyicisiyle buluşacak.

'Kibarlık Budalası' İKÜ Sahnesinde

İSTANBUL, (DHA)- Ünlü oyuncu Haldun Dormen’in başrolünü üstlendiği Kibarlık Budalası oyunu İKÜ sahnesinde izleyicisiyle buluşacak. Başrolünü Haldun Dormen’in oynadığı Moliere’in ölümsüz eseri Kibarlık Budalası, 21 Şubat Perşembe günü Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde seyircisiyle bir araya gelecek.

Türk Tiyatrosu’nun usta isimlerinden Haldun Dormen’in yıllar sonra yeniden sahnelere döndüğü Kibarlık Budalası, 10’uncu yılında sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde 21 Şubat Perşembe günü saat 19.00’da sahnelenecek oyunda, 17. yüzyıl Fransa’sında, cahil, saf ama çok zengin bir adam olan Mösyö Jourdain’in asilzade olma adına gösterdiği çabalar konu ediliyor.

Usta sanatçı Haldun Dormen’in başrolünü üstlendiği oyunun kadrosunda yer alan diğer isimler Göksel Kortay, Hakan Altıner, Damla Cercisoğlu, Efe Yeşilay, Anıl Yülek, Sadi Özen, Reyhan Aydınsel ve Burcu Akyürek olarak sıralanıyor. Uyarlaması İpek Kadılar tarafından yapılan, Hakan Altıner’in sahneye koyduğu oyunun koreografisi Mikel N. Vidhi’ye, kostüm tasarımı Türkan Kafadar’a, dekor tasarımı Gizem Gürsel ve Sedef Kermen’e, ışık tasarımı ise Cengiz Özdemir‘e ait.

'Kibarlık Budalası' İKÜ Sahnesinde

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