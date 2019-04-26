Kibele heykeli bulunmuştu! Kurul Kalesi'nde kazılar yeniden başlıyor

Altınordu ilçesine bağlı Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, 9 yıl önce kazı çalışması başlatıldı. Yeterli ödenek sağlanamayınca, çalışmalar istenilen boyutta devam edemedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın devreye girmesiyle sağlanan ödenek ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ilk bilimsel arkeolojik kazısı hız kazandı. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un başkanlığında son 2 yıldır süren kazı çalışmalarında 25'i arkeolojik, 40 kişilik ekip görev aldı. Kazılarda, tahtında oturan 200 kilo ağırlığında ve 1 metre boyunda, 2 bin 100 yıllık 'Ana Tanrıça Kibele' heykeli ile Bereket Tanrısı Dionyss, Pan heykeli ve hayvan biçimli dini kap olan Riton bulundu.

1 milyon kişi ziyaret etti

Kibele heykelinin, Türkiye'de yerinde bulunan ilk mermer heykel olduğu da tespit edildi. 1'inci derece arkeolojik sit alanı olan kaledeki çalışmalarda şu ana kadar yaklaşık 2 bin parça tarihi eser ile 300 basamaklı dehliz merdiven, milattan önceki dönemlere ait pişmiş topraktan çatı kiremitler, duvar örgüsü seramik parçaları bulundu. Kış döneminde ara verilen kaledeki kazılar gelecek ay yeniden başlıyor. Kazılarda yeni tarihi eserler aranacak.

Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Kurul Kalesi'nde kazı çalışmalarının tekrar başlayacağını, Kibele heykeli gibi yeni eserlerin bulunmasını hedeflediklerini, kalenin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasıyla ilgili çalışmaların da sürdüğünü söyledi.

Kibele heykeli bulunduktan sonra kaleyi yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirten Toparlak, "Kibele heykeli başta olmak burada bulunan eserler müzede sergilenecek. Kurul'da yapılan çalışmaları önemsiyoruz. Kibele heykeli bulunduktan sonra buraya büyük ilgi var. Sadece Ordu'dan, Türkiye'den değil, dünyanın her yerinden burayı merak edip gelenler var. Yerli ve yabancı turistler gibi bilim adamlarının da burası ilgisini çekti. Gelenler kazı alanı dışında geziyor. Çok önemli eserlere rastlayacağımızı düşünüyorum. Ordu, bu kazılardan sonra tarihini yeniden yazmaya başlamıştır. Önümüzdeki yıl sezonla beraber çok önemli eserler çıkacak" dedi.