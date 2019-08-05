HABER

Kibele Heykeli restorasyonun ardından Ordu'ya getirilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 12:38 | Son Güncelleme

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt: - "Bir eser bulunduğu şehre aittir. O şehirde müze varsa mutlaka oraya gelir. Kibele Heykeli envanter olarak Ordu Müzesi'ne kayıtlı. Sadece restorasyon için İstanbul'a gitmiş durumda"

Ordu'daki 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, 2010'dan beri yürütülen kazı çalışmaları sırasında 3 yıl önce bulunan Ana Tanrıça Kibele Heykeli, İstanbul'da sürdürülen restorasyon çalışmasının ardından kente getirilecek.

Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesinde yer alan kaledeki kazı çalışmalarının sorumlusu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt, restorasyonu devam eden Ana Tanrıça Kibele Heykeli'nin Ordu'ya gönderilmeyeceğine yönelik sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Şenyurt, 2016 yılındaki kazı çalışmaları sırasında bulunan ve 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen Ana Tanrıça Kibele Heykeli'nin, yerinde bulunmuş ilk heykel olma özelliğini taşıdığını belirterek, bilim camiasını heyecanlandıran eserin, aynı yıl restorasyon için İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildiğini söyledi.

Heykelin titiz şekilde yerinden alınarak parçalar halinde sandıklara konulup götürüldüğünü aktaran Şenyurt, heykelin birleştirilen parçalarının bozulmaması için birtakım kimyasallar ve konservasyon malzemesinin kullanılması gerektiğini ifade etti.

Şenyurt, bu malzemelerin yurt dışından temin edildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Gerekli testler yapıldı. Çünkü uygulanan kimyasal ve koruma malzemesinin sonuçlarını görmek gerekiyor. Eser o an için bütünlenir ama sonrasında dökülürse yapılan iş hiçbir işe yaramaz ve tahribat olur. O yüzden koruma işinin, çok titiz ve yavaş yürütülmesi gerek. Artık bu çerçevede sağlamlaştırma yapılarak ilgili parçaları yerlerine takılıp, heykelin tam oturuş pozisyonu elde edilmeye çalışılıyor. Ancak restorasyonu yapan ilgili arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre, koruma önlemleri en az 1-2 yıl daha İstanbul'da devam edecek."

- "Heykeli müzede görme şansımız olacak"

Ordu Müzesi'nin, etnografya ve arkeoloji müzesi olarak hizmet verdiğine işaret eden Şenyurt, şunları kaydetti:

"Şu anda, o boyuttaki bir eseri koruyup orada sergileyecek bir konum yok. Ümit ediyoruz ki bu süre içerisinde Ordu'ya hep düşündüğümüz ve planlanan arkeoloji müzesi yapılır. Onun yapılmasıyla Kibele Heykeli'nin restorasyonu biterse 2 yıl sonra inşallah heykeli müzede görme şansımız olacak. Bir eser bulunduğu şehre aittir. O şehirde müze varsa mutlaka oraya gelir. Kibele Heykeli envanter olarak Ordu Müzesi'ne kayıtlı. Sadece restorasyon için İstanbul'a gitmiş durumda. Orduluların Kibele'nin akıbetiyle ilgili bazen garip dedikodulara inandığını görünce üzülüyorum. Yakın zamanda İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde Kibele Heykeli'nin restorasyon görüntülerini göreceğiz."

Prof. Dr. Şenyurt, Kibele Heykeli'nin bir kopyasının da Kurul Kalesi'nde sergileneceğini dile getirerek, "Kopyayı mermerden yaptırmayı düşünüyoruz. Biraz maliyetli olsa da orijinaline benzeyen malzemeden yaparak, Kurul Kalesi'ndeki yerine koyacağız. Ziyaretçi, Kurul Kalesi'ne geldiği zaman heykelin birebir kopyasını da bulunduğu konumunda görmüş olacak." ifadelerini kullandı.

PARTNERCanlı yayında bebek emzirdi, sosyal medya karıştı!Canlı yayında bebek emzirdi, sosyal medya karıştı!
Yabancıların Türkçe durağı ÇankayaYabancıların Türkçe durağı Çankaya
Sultansuyu Harası’ndan kaçan tayların tamamı bulunduSultansuyu Harası’ndan kaçan tayların tamamı bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ana tanrıça Kibele heykeli kazı Kurul Kalesi ordu

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı Kurban Bayramı'nda 116 bin 236 trafik polisinin görev yapacağını açıkladı

Bakanlık açıkladı! 116 bin polis görev yapacak

Bim Aktüel 9 Ağustos’tan itibaren indirimli ürünler: Kurban etleri için derin dondurucu

Bim'de 9 Ağustos'tan itibaren indirimli ürünler

AK Parti'li meclis üyesi ve yeğenini şehit eden terörist Kobani eylemlerini yönetmiş

AK Parti'li ismi şehit eden teröristle ilgili çarpıcı detay!

Salda Gölü davasında yeni gelişme

Salda Gölü davasında yeni gelişme

Geleceğe borcumuz var

Geleceğe borcumuz var

A 101 Aktüel 8 Ağustos’tan itibaren indirimli ürünler: Kıvrımlı televizyonlar ve kurbanlık satışı

A 101'de 8 Ağustos'tan itibaren indirimli ürünler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.