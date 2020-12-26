Kıbrıs: 1974’te öldürülen 14 çocuğun cenazesi Kuzey Kıbrıs'ta toprağa verildi

Kıbrıs'ta iki toplumlu Kayıp Şahıslar Komitesi'nin Muratağa'da yürüttüğü kazılar sırasında bulunan ve DNA testleri aracılığıyla kimlikleri tespit edilen yedisi kız, yedisi erkek 14 çocuk bugün Kuzey Kıbrıs'ta toprağa verildi.

Muratağa'daki toplu mezarda 14 Ekim 2015 ile 5 Şubat 2016'ya kadar Kayıplar Komitesi tarafından yapılan kazılarla üç farklı gömü yerinden 89 kişinin kalıntıları çıkarılmıştı.

Kimlik tespiti işlemleri tamamlanan 14 çocuk için tören düzenlendi. Törene Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Hamza Ersan Saner de katıldı.

70'lerde Kıbrıslı Rum militanların oluşturduğu milliyetçi örgüt EOKA-B tarafından öldürüldüğü belirlenen çocukların en küçüklerinin dört ve altı aylık, en büyüklerinin ise 15 yaşında olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler himayesinde, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlerin 1981'de yaptıkları görüşmelerle kurulan iki toplumlu girişim Kayıp Şahıslar Komitesi, 1960 ve 70'lerdeki çatışmalar sırasında kaybolan şahısları aramak üzere çalışmalar yapıyor.