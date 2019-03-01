Kıbrıs açıklarındaki en büyük doğalgaz rezervi keşfedildi

Şirket, keşfin son iki yılda tüm dünyada bulunan en büyük üçüncü rezerv olduğunu belirtti.Kıbrıs Cumhuriyeti adına Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları yürüten ExxonMobil şirketi ve Katar devletine bağlı ortağı Qatar Petroleum bölgede şu ana kadarki en büyük rezervi keşfettiğini açıkladı.

Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, sondaj çalışmaları neticesinde yapılan keşfin 5 ila 8 trilyon fit küp (141 ila 226 milyar metreküp) civarında olduğunu açıkladı.

2011 yılından beri bölgede sondaj çalışmaları yürüten ExxonMobil şirketi bu alanda bugüne kadarki en büyük rezervi keşfetmenin yanı sıra, havzanın tüm dünya çapında son iki yılda keşfedilen en büyük üçüncü doğalgaz rezervi olduğuna dikkat çekti.

ExxonMobil'in Avrupa, Rusya ve Hazar Keşifleri Başkan Yardımcısı Tristan Aspray önümüzdeki günlerde ortakları ile daha fazla keşfin yapılabileceğini söyledi.

Aspray, "Kıbrıs açıklarında ve tüm Doğu Akdeniz'de başka fırsatlar ile ilgileniyoruz" ifadesini kullandı. Şirketin önümüzdeki yıl sondaj çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.