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Kıbrıs adasında kritik görüşme

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 23:30 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis 26 Şubat Salı günü bir araya gelecek.KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler’in (BM) ev sahipliğinde 26 Şubat Salı günü bir araya gelecek.Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın konutunda gerçekleşecek olan toplantı sabah 10.30’da başlayacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis 26 Şubat Salı günü bir araya gelecek.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler’in (BM) ev sahipliğinde 26 Şubat Salı günü bir araya gelecek.
Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın konutunda gerçekleşecek olan toplantı sabah 10.30’da başlayacak.

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