Kıbrıs Barış Harekatı gazileri madalyalarını aldı

Kıbrıs Barış Harekatı gazileri 45 yıl aradan sonra madalya ve beratlarını aldı. Samsun İlkadım Kaymakamlığı tarafından 19 Mayıs Lisesinde düzenlenen törende Kıbrıs Barış Harekatı’nda gazi olan İlkadım ilçesindeki 121 Kıbrıs gazisine 45 yıl aradan sonra madalya ve beratları teslim edildi. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Samsun Pazar Camisi İmam Hatibi Resul Güneş Kur’an-ı Kerim okudu. Akabinde Kıbrıs Barış Harekatı’nı anlatan video gösterildi. Kıbrıs gazilerine madalyalarını, Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutan Vekili Albay Cengiz Şahingöz ve İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı takdim etti. Açılış konuşmasını yapan Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, “Bilindiği gibi 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunanistan tarafından desteklenen ‘Enosis’ taraftarları EOKA’cı Rum yönetimine karşı kanlı darbe girişiminde bulunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası garantörlükten doğan hakları neticesinde bundan tam 45 yıl önce 20 Temmuz 1974 tarihinde birinci ve 14 Ağustos 1974 tarihinde ‘Ayşe Tatile Çıksın’ parolasıyla ikinci Kıbrıs Barış Harekâtı gerçekleştirilmiştir. Vurulunca değil unutulunca ölen gazilerin unutulmadığının nişanesi olarak 45 yıl sonra Kıbrıs gazilerine tevcih edilmek üzere yaptırılan Milli Mücadele madalyalarının takdimi bizleri ziyadesiyle memnun ve bahtiyar etmiştir. Bir vefanın tezahürü olarak göğsümüzde şan ve şerefle taşıyacak olduğumuz Milli Mücadele madalyalarını yanımızda şehit olan 498 kahramanın şahitliğini yapmaktadır” dedi.

“Şehitlerimiz bizler için bu vatan, bayrak, ezan için canlarını verdiler”

Kıbrıs’ın çok önemli bir konumumun olduğunu belirten Samsun Valisi Osman Kaymak ise “45 sene önce Kıbrıs’ta başlatılan Barış Harekâtı sonucunda Kıbrıs bugün bizim yavru vatanımız olarak kaldı. Aksi takdirde Kıbrıs, Türkiye’den kopacaktı ve bizim için çok büyük bir tehlike olacaktı. O yıllarda bizler çocuktuk. Gerçekten Türkiye zor şartlarda savaştı. Kıbrıs inşallah tam bağımsız olarak varlığını devam ettirir. Bu madalya törenine katılan ve bu madalyaları gönderen değerli Kuzey Kıbrıs heyetine çok teşekkür ediyoruz. Bir vefa duygusu olarak bu madalyaları göndererek şehitlik duygusunu ve gazilik duygusunu toplumda yer etmesini sağlıyorlar. Çünkü şehitlerimiz bizler için bu vatan, bayrak, ezan için canlarını verdiler. Bizler onlara minnettarız” şeklinde konuştu.

Törene çok sayıda Kıbrıs gazisi ve yakınları katıldı. Gaziler madalya ve beratlarını aldıktan sonra tören sona erdi.