Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine düzenlenen törenle madalyaları verildi

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi. Törende 46 gazi ve ailelerine madalyaları İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başta olmak üzere protokol üyelerince takdim edildi.

Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törene, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, İlçe Jandarma Komutanı J. Binbaşı Hakdan Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Nazilli ilçe Sağlık Müdür V. Ve Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan, İlçe Spor Müdürü Güven Eker, İŞKUR Müdürü Yakup Ergenlik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Özcan Çevikçelik, Vergi Dairesi Müdürü Adem Torun, Mal Müdürü Abdurrahim Nurel, Nazilli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş, gaziler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Nazilli Kaymakamı Arısoy, "Öncelikle söylemeliyim ki 'Kıbrıs bizim milli davamızdır.' Türk tarihi şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıkları ile doludur. Kıbrıs Adasında yaşayan soydaşlarımız birçok baskı ve zulümle karşı karşıya kalmışlardı. 15 Temmuz 1974'te Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kıbrıs'taki soydaşlarımızın haklarını ve canlarını korumak için Barış Harekatı’nı düzenledi. Aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz, sizlerin cesareti, fedakarlığı ve dirayetiyle bu başarı elde edildi. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Buradan tüm aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyor, kıymetli ailelerini hürmetle selamlıyorum" dedi.

Şehitlik ve gaziliğin büyük bir onur olduğunu söyleyen Nazilli Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan da, "Canları pahasına ülkemizi, milletimizi, soydaşlarımızı korumak için hayatlarını hiçe sayan, devletimize hizmet veren herkese şükranlarımı sunuyorum. 7’den 70’e her birimiz sizlerle ve sizlerin her zaman yanında olan ailelerinizde gurur duyuyoruz. Bundan 45 yıl önce Kıbrıs'ta zulüm altındaki kardeşlerimizi bu esaretten kurtarmak ve başı dik yaşamalarını temin etmek için o topraklara gittiniz. Sizler, bu mücadelede tüm benliğinizi ortaya koyarak gazilik rütbesini aldınız. Her birinize teşekkür ediyor, hayatını kaybeden gazilerimize ve şehitlerimize Allah’tan rahmet, sizlere sağlıklı uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.

Nazilli Muharip Gaziler Dernek Başkanı Hasan Karataş’da Gaziliğin en yüksek bir mertebe olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından Kıbrıs Barış Harekatına katılarak gazi ünvanı alan 46 gaziye madalyaları takdim edildi.

